CAMION

L’allerta meteo caldo riguarda anche gli autotrasportatori. Con le temperature estive in forte aumento, le cabine dei camion possono trasformarsi in ambienti pericolosi. In alcuni casi, se il mezzo resta parcheggiato al sole, la temperatura interna può arrivare fino a 60 gradi.

Il problema non è solo il disagio. Il caldo estremo può mettere a rischio la salute degli autisti e la sicurezza stradale. Chi guida un mezzo pesante deve restare lucido, concentrato e reattivo. Una cabina surriscaldata può invece provocare stanchezza, mal di testa, disidratazione e colpi di sonno.

Allerta meteo caldo: perché gli autotrasportatori sono a rischio

Durante un’allerta meteo caldo, gli autotrasportatori sono tra i lavoratori più esposti. Passano molte ore alla guida, spesso in condizioni difficili. Le pause non sempre avvengono in aree ombreggiate o attrezzate.

Il rischio aumenta quando il camion resta fermo sotto il sole. Con 35 gradi la cabina può raggiungere i 50 gradi in mezz’ora. Dopo 90 minuti, può arrivare fino a 60 gradi.

Anche le superfici interne diventano roventi. Volante, cruscotto e parti in plastica possono superare temperature molto alte. Questo rende difficile salire a bordo, riposare o riprendere la guida in sicurezza.

Cabine camion fino a 60 gradi: i rischi per la salute

Una cabina camion fino a 60 gradi può causare seri problemi fisici. Il caldo intenso favorisce la disidratazione e riduce la concentrazione. Inoltre, può rallentare i riflessi del conducente.

Tra i sintomi più frequenti ci sono:

mal di testa;

debolezza;

nausea;

crampi;

cali di pressione;

sonnolenza;

confusione;

colpo di calore.

Questi sintomi sono pericolosi per chiunque. Lo sono ancora di più per chi guida un camion. Un errore alla guida di un mezzo pesante può avere conseguenze gravi.

Caldo estremo e sicurezza stradale

Il caldo estremo incide anche sulla sicurezza stradale. Quando la temperatura in cabina è troppo alta, l’autista può reagire più lentamente. Anche la capacità di attenzione diminuisce.

La stanchezza causata dal caldo può diventare simile a quella provocata dalla mancanza di sonno. Guidare dopo una pausa in una cabina bollente può essere molto rischioso.

Il problema riguarda soprattutto gli autisti più anziani o con problemi cardiovascolari. Anche un autista giovane può subire gli effetti dello stress termico.

Aria condizionata in cabina: attenzione agli sbalzi termici

Durante l’allerta meteo caldo, l’aria condizionata è fondamentale. Tuttavia, deve essere usata nel modo corretto.

Impostare una temperatura troppo bassa può provocare uno sbalzo termico. Il corpo, dopo essere stato esposto al caldo, può reagire male a un raffreddamento improvviso. Per questo è meglio abbassare la temperatura in modo graduale.

Prima di partire, è utile aprire porte o finestrini per far uscire l’aria calda. Solo dopo si può attivare l’aria condizionata. Le bocchette non dovrebbero essere puntate direttamente su viso e petto. Meglio indirizzare il flusso verso l’alto o verso il parabrezza.

Il problema del riposo durante il caldo

Il riposo è un altro punto critico. Molti autotrasportatori dormono in cabina durante le pause giornaliere. In estate, però, riposare in un camion parcheggiato al sole può diventare quasi impossibile.

Senza un sistema di climatizzazione da parcheggio, la cabina resta calda anche a motore spento. Lasciare il motore acceso per usare l’aria condizionata non è sempre consentito. In diversi Paesi può comportare multe.

La mancanza di sonno aumenta il rischio di distrazione e colpi di sonno. Per questo le aziende dovrebbero garantire soluzioni adeguate, soprattutto nei periodi di caldo intenso.

Cosa devono fare le aziende di trasporto

L’allerta meteo caldo deve essere gestita anche dalle aziende di trasporto. Proteggere gli autotrasportatori non è un favore, ma una misura di sicurezza.

Le imprese dovrebbero dotare i camion di sistemi di climatizzazione da parcheggio. Questi dispositivi permettono di raffrescare la cabina anche durante le soste, senza tenere il motore acceso.

Servono anche parasole, tende oscuranti e dispositivi di raffreddamento. Nei casi più critici possono essere utili gilet refrigeranti, spray rinfrescanti e scorte d’acqua.

Le aziende dovrebbero inoltre controllare le condizioni nei punti di carico e scarico. Gli autisti non devono restare per ore sotto il sole senza ombra, acqua o servizi igienici.

Consigli per gli autotrasportatori durante l’allerta caldo

Durante un’allerta meteo caldo, gli autotrasportatori devono seguire alcune regole semplici.

Bere spesso è fondamentale. Non bisogna aspettare di avere sete. Meglio bere piccole quantità d’acqua durante tutta la giornata.

Sono da evitare le bevande troppo ghiacciate. Possono dare sollievo immediato, ma non aiutano sempre il corpo a gestire il caldo. In caso di sudorazione intensa, è utile reintegrare anche i sali minerali.

Anche il cibo conta. Pasti troppo pesanti aumentano la sonnolenza. Meglio scegliere alimenti leggeri, frutta, yogurt, pane integrale e cibi ricchi di acqua.

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