CAMION

Nel settore dell’autotrasporto cresce la preoccupazione per il prezzo del gasolio. UNATRAS segnala una possibile speculazione sul prezzo. Per questo ha chiesto un incontro urgente al ministro Matteo Salvini e al Garante dei prezzi, “Mister Prezzi”.

Prezzo del gasolio sotto osservazione

Secondo UNATRAS, gli aumenti registrati negli ultimi giorni sul prezzo non sembrano essere direttamente collegati alle tensioni geopolitiche internazionali. Le associazioni del settore evidenziano infatti che i carburanti interessati dai rincari sarebbero già presenti e stoccati da tempo nel territorio italiano.

Questo elemento alimenta i dubbi su possibili dinamiche speculative che rischiano di incidere pesantemente sui costi operativi delle imprese di autotrasporto.

Il rischio per le imprese del settore

Secondo UNATRAS, se il prezzo del gasolio continuerà a crescere molte imprese potrebbero non riuscire più a sostenere i costi del rifornimento. Per alcuni autotrasportatori questo potrebbe significare fermare i mezzi. Una situazione che rischia di avere ripercussioni anche sulla mobilità delle merci nel Paese.

Per questo UNATRAS ha chiesto un confronto urgente con il Governo. L’obiettivo è monitorare i prezzi dei carburanti e valutare eventuali misure di sostegno per il settore.

Le prossime mosse di UNATRAS

Nei prossimi giorni UNATRAS riunirà i propri organismi interni. Sul tavolo ci saranno le possibili iniziative a tutela della categoria. L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle istituzioni sul prezzo del gasolio, considerato uno dei nodi più critici per il sistema dell’autotrasporto.

