Via libera definitivo al sistema alcolock dopo il Decreto MIT. L’alcolock è ufficialmente operativo in Italia.

Il Decreto MIT del 2 luglio 2025 aveva già messo nero su bianco le caratteristiche tecniche dell’alcolock e le modalità di installazione. Mancava però un passaggio decisivo: l’elenco ufficiale dei dispositivi e delle officine autorizzate.

Con la circolare del 23 febbraio 2026 la Direzione Centrale per la Polizia Stradale ha comunicato che l’elenco è ora pubblicato sul Portale dell’Automobilista. Da qui parte l’operatività del sistema.

Con questo passaggio si completa il quadro attuativo previsto dalla riforma del Codice della Strada.

Cosa prevede il Decreto MIT del 2 luglio 2025

Il decreto ministeriale ha stabilito:

le caratteristiche tecniche del dispositivo alcolock;

le modalità di installazione sui veicoli;

i requisiti delle officine autorizzate;

la pubblicazione degli elenchi ufficiali sul Portale dell’Automobilista.

L’operatività concreta del sistema era però subordinata proprio alla pubblicazione degli elenchi.

La circolare del 23 febbraio 2026 prende atto che tale pubblicazione è avvenuta.

Pubblicato l’elenco dei dispositivi alcolock e dei veicoli compatibili

Sul Portale dell’Automobilista risultano ora disponibili:

l’elenco dei dispositivi alcolock installabili;

i modelli di veicoli sui quali ciascun dispositivo può essere montato;

l’elenco delle officine autorizzate all’installazione.

La circolare specifica che si tratta delle “prime comunicazioni relative ad alcuni modelli di alcolock”, segnalando quindi un elenco destinato ad aggiornarsi progressivamente.

Chi deve installare l’alcolock

L’obbligo riguarda i conducenti ai quali, a seguito di condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, sono stati applicati sulla patente i codici unionali:

Codice 68 – “Limitazione dell’uso – niente alcool”

Codice 69 – “Limitazione dell’uso – limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla norma EN 50436”

Chi è soggetto a tali limitazioni può guidare esclusivamente veicoli, inclusi i mezzi pesanti, dotati di dispositivo alcolock conforme.

Durata dell’obbligo

Il dispositivo deve essere mantenuto per tutto il periodo in cui i codici restano annotati sulla patente:

Almeno 2 anni per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l;

Almeno 3 anni per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Perché la circolare è decisiva

La circolare del 23 febbraio 2026 non introduce nuove norme, ma svolge una funzione determinante: certifica l’avvenuta pubblicazione degli elenchi necessari all’attuazione del sistema.

Senza l’elenco dei dispositivi e delle officine autorizzate, la misura sarebbe rimasta inapplicabile.

Con la pubblicazione, il sistema alcolock entra nella fase operativa su tutto il territorio nazionale.

FAQ Alcolock

Quando diventa obbligatorio l’alcolock?

Diventa obbligatorio per i conducenti con codici 68 e 69 sulla patente a seguito di condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza oltre 0,8 g/l.

Dove si trova l’elenco dei dispositivi alcolock?

Sul Portale dell’Automobilista, come previsto dal Decreto MIT 2 luglio 2025 e comunicato dalla circolare del 23 febbraio 2026.

Si può installare su qualsiasi veicolo?

No. È possibile solo sui modelli di veicoli indicati nell’elenco ufficiale pubblicato.

Quanto dura l’obbligo?

Almeno 2 o 3 anni, a seconda del tasso alcolemico accertato.

