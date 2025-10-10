Albo autotrasporto, importo iscrizione 2026 e modalità di pagamento
Le imprese dovranno versare il contributo annuale entro il 31 dicembre attraverso la piattaforma pagoPA
Per il 2026 l’importo della quota di iscrizione all’Albo autotrasporto resta invariata rispetto all’anno precedente.
Con la delibera n.3 dell’8 ottobre 2025, il Comitato Centrale dell’Albo autotrasporto ha confermato gli importi di iscrizione che le imprese dovranno versare entro il 31 dicembre 2025.
Gli importi, arrotondati per comodità, riguardano tutte le imprese che esercitano autotrasporto di merci per conto di terzi. Anche le modalità di pagamento rimangono identiche a quelle previste per l’anno 2025.
Modalità di pagamento Albo autotrasporto 2026
Il pagamento della quota annuale per l’iscrizione all’Albo autotrasporto deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA, accessibile nella sezione dedicata “Pagamento quote” sul sito ufficiale www.alboautotrasporto.it.
La sezione per il pagamento sarà attiva dai primi giorni di novembre 2025, con gli importi aggiornati per il 2026.
Il sistema di pagamento dell’iscrizione all’Albo autotrasporto consente due modalità operative:
- Pagamento online integrato: l’utente viene reindirizzato automaticamente al portale pagoPA per scegliere il Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) e pagare in tempo reale tramite i canali online messi a disposizione (home banking, app, carte di credito, ecc.).
- Pagamento differito: l’utente genera la posizione debitoria (PD), scarica il PDF dell’avviso di pagamento e può effettuare il versamento tramite uno dei PSP, sia su canale fisico (es. bollettino postale o sportello bancario) sia tramite canale virtuale (home banking, app o ATM abilitati).
Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano dovranno utilizzare la piattaforma pagoPA, che consentirà il pagamento esclusivamente a favore della Provincia autonoma, secondo le stesse modalità operative.
Quota iscrizione Albo autotrasporto 2026
La quota annuale di iscrizione all’Albo autotrasporto è articolata in tre componenti principali:
- Quota fissa di iscrizione: 30,00 euro;
- Quota in base al numero dei veicoli posseduti dall’impresa;
- Quota per ciascun veicolo con massa complessiva superiore a 6 tonnellate.
Importi Albo in base al numero di veicoli per impresa
- Categoria A – Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 2 a 5: 5,00 euro.
- Categoria B – Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 6 a 10: 10,00 euro.
- Categoria C – Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 11 a 50: 26,00 euro.
- Categoria D – Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 51 a 100: 103,00 euro.
- Categoria E – Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 101 a 200: 258,00 euro.
- Categoria F – Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli superiore a 200: 516,00 euro.
Importi Albo autotrasporto per veicolo in base alla massa complessiva
- Categoria A – Per ogni veicolo con capacità di carico e massa complessiva da 6.001 a 11.500 kg, o per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 kg: 5,00 euro.
- Categoria B – Per ogni veicolo con capacità di carico e massa complessiva da 11.501 a 26.000 kg, o per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 kg: 8,00 euro.
- Categoria C – Per ogni veicolo con capacità di carico e massa complessiva oltre 26.000 kg, o per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 kg: 10,00 euro.
Scadenze e adempimenti per il 2026
Il versamento della quota di iscrizione all’Albo autotrasporto dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2025.
È importante che le imprese di autotrasporto rispettino la scadenza per evitare irregolarità nell’iscrizione all’Albo autotrasporto. La mancata iscrizione potrebbe compromettere la possibilità di esercitare l’attività di trasporto merci per conto di terzi.
Il pagamento effettuato tramite pagoPA garantisce la tracciabilità dell’operazione e la registrazione automatica della quota versata sul portale dell’Albo.
Continua a leggere: Le associazioni dell’autotrasporto chiedono l’applicazione dell’indennizzo di 100 euro per i tempi di attesa