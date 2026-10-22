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Importi e modalità di pagamento

Quota di iscrizione all’Albo Autotrasportatori per il 2027. Pagamento entro il 31 dicembre 2026.

Gli importi restano quelli dell’anno precedente. La cifra dovuta cambia in base al numero e alla tipologia dei veicoli dell’impresa. A stabilirlo è la delibera n. 8 del 15 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre.

Albo Autotrasportatori 2027: gli importi della quota di iscrizione

Ogni impresa iscritta deve versare una quota di iscrizione fissa di 30 euro. A questa si aggiunge un importo calcolato in base alla dimensione del parco veicolare. Senza distinzioni di peso.

Da 2 a 5 veicoli: 5 euro;

Da 6 a 10 veicoli: 10 euro;

Da 11 a 50 veicoli: 26 euro;

Da 51 a 100 veicoli: 103 euro;

Da 101 a 200 veicoli: 258 euro;

Oltre 200 veicoli: 516 euro.

Le imprese con un solo veicolo non rientrano nelle fasce previste, ma devono comunque corrispondere la quota di iscrizione fissa e l’eventuale importo legato alla massa.

Quanto incidono i veicoli sopra le sei tonnellate

Per i veicoli che superano le 6 tonnellate si paga una quota aggiuntiva.

Da 6.001 a 11.500 kg: 5 euro per veicolo;

Da 11.501 a 26.000 kg: 8 euro per veicolo;

Oltre 26.000 kg: 10 euro per veicolo.

Le stesse maggiorazioni si applicano ai trattori, considerando il peso rimorchiabile anziché la massa complessiva.

Un’azienda con quattro mezzi, dei quali uno da 18 tonnellate e tre fino a sei tonnellate, deve versare 43 euro: 30 di quota di iscrizione fissa, 5 per il numero di veicoli e 8 per quello più pesante.

Albo Autotrasportatori: pagamento della quota di iscrizione con PagoPA

Per il pagamento occorre accedere alla sezione “Pagamento Quote” di alboautotrasporto.it. È possibile pagare online tramite PagoPA oppure generare un avviso e saldarlo in un secondo momento, attraverso i canali fisici o digitali disponibili. Ogni posizione debitoria va pagata separatamente.

Scadenza e ricevuta: cosa devono sapere le imprese

La scadenza è al 31 dicembre 2026. La ricevuta di pagamento va conservata per eventuali controlli. Per le imprese della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento tramite PagoPA è destinato alla Provincia stessa. Conviene verificare sul portale l’importo richiesto e la presenza di eventuali annualità arretrate.