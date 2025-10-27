CAMION

Tutti i dettagli e le istruzioni per il versamento

Da giovedì 6 novembre, e fino al 31 dicembre 2025, sarà possibile pagare la quota Albo autotrasportatori 2026 che è rimasta invariata anche quest’anno.

Albo autotrasporto, importo iscrizione 2026 e modalità di pagamento

L’avviso, pubblicato sul sito dell’Albo autotrasportatori, specifica che il calcolo della quota 2026 è effettuato in base al parco veicolare delle imprese rilevato alla data del 27 ottobre 2025 compreso.

Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso l’apposito applicativo “Pagamento quote” del Portale dell’Albo degli autotrasportatori.

È necessario collegarsi al Portale dell’Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico da versare e procedere al pagamento.

Pagamento tramite Portale Albo autotrasportatori

Il pagamento su PagoPA basa i pagamenti sul concetto di Posizione Debitoria (PD). Per le quote dell’Albo, la posizione debitoria è creata direttamente dall’utente e nasce già abbinata alla specifica quota annuale che l’impresa deve pagare. Ciò rende automatica l’associazione del pagamento con la quota dovuta.

Si può pagare una PD alla volta. Il pagamento può essere effettuato sia online che con la stampa dell’avviso di pagamento da utilizzare presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (es. tabaccaio).

Accesso al Portale e assistenza

Se l’utente ha smarrito la password può procedere cliccando su “Area riservata” e poi “Recupera password” indicando la matricola e la mail/PEC inserita in fase di registrazione al portale.

In caso di difficoltà potrà inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] avendo cura di indicare numero di iscrizione all’Albo, numero di matricola, un indirizzo e-mail non PEC e un recapito telefonico.

Per ogni altra richiesta di assistenza tecnica è necessario accedere al customer portal disponibile nella sezione contatti, previo inserimento delle proprie credenziali in area riservata.

