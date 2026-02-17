CAMION

Amedeo Genedani è stato eletto vicepresidente del Comitato centrale dell’Albo Autotrasportatori. La nomina è arrivata oggi nel corso della seduta dell’organismo, recentemente ricostituito, in cui Genedani rappresenta le associazioni di categoria del settore. Subentra nel ruolo che è stato di Patrizio Ricci e resterà in carica per tre anni.

Emiliano, 67 anni, titolare di un’impresa di autotrasporto merci a Fiorano Modenese, il neo vicepresidente ha ringraziato per la fiducia e per gli attestati di stima ricevuti, assicurando che sarà “il vicepresidente di tutti” e che il suo impegno sarà improntato al dialogo e alla collaborazione.

Albo Autotrasportatori: la nomina e il mandato triennale

Con la nomina di Genedani, la vicepresidenza del Comitato centrale dell’Albo Autotrasportatori va a un dirigente da anni impegnato nella rappresentanza del settore. Un incarico triennale che arriva dopo un lungo percorso nelle organizzazioni di categoria, in un momento in cui il Comitato è chiamato a rafforzare il proprio ruolo a fianco delle imprese.

Il profilo di Genedani tra Confartigianato e Unatras

Genedani è dirigente di lungo corso del sistema Confartigianato e ha ricoperto numerosi incarichi associativi, anche a livello locale. È stato presidente nazionale di Confartigianato Trasporti e, nel corso dell’ultimo decennio, ha rivestito per diversi mandati anche la carica di presidente di UNATRAS, il coordinamento unitario delle Federazioni nazionali dell’autotrasporto merci, ruolo mantenuto per nove anni fino al febbraio 2024.

Negli anni ha guidato la categoria in momenti complicati, dalla pandemia alle conseguenze della guerra russo-ucraina. In quelle fasi si è speso in prima persona per difendere le imprese, mantenendo un confronto costante con le istituzioni. Al centro del suo impegno temi concreti: riduzione dei costi, più competitività, innovazione, formazione e maggiore riconoscimento per il lavoro degli autotrasportatori.

Confartigianato Trasporti: la soddisfazione di Claudio Riva

Il presidente di Confartigianato Trasporti, Claudio Riva, ha parlato di grande soddisfazione per la nomina di Genedani. Per Riva, la sua esperienza sarà utile ai lavori del Comitato centrale e potrà dare un contributo concreto alle iniziative dell’Albo Autotrasportatori a favore della categoria.

Albo Autotrasportatori: cos’è il Comitato centrale e cosa fa

A guidare l’Albo nazionale degli autotrasportatori è il Comitato centrale, struttura che opera dentro il Dipartimento Trasporti e Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da qui passa la gestione delle imprese e dei soggetti autorizzati al trasporto merci per conto terzi.

Tra i principali compiti previsti dalla legge ci sono:

formazione, tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi;

accreditamento degli organismi di certificazione di qualità;

attuazione delle direttive del Ministro in materia di autotrasporto;

attività editoriali e di informazione alle imprese, anche con strumenti informatici e telematici;

funzioni di studio e consulenza su progetti normativi e sulle problematiche legate all’accesso al mercato e alla professione.

Albo Autotrasportatori: controlli sulle imprese e segnalazioni all’Antitrust

L’Albo Autotrasportatori svolge anche attività di verifica sull’adeguatezza e sulla regolarità delle imprese iscritte, con controlli collegati alle modalità di esercizio dell’attività economica e alla congruità fra parco veicolare e numero di autisti dipendenti, oltre alla regolarità della copertura assicurativa. Le verifiche possono avvalersi dei dati presenti nel CED del Ministero dei Trasporti e dei collegamenti telematici tra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio, per garantire la rispondenza continua ai requisiti previsti dal regolamento CE n. 1071/2009.

Le competenze del Comitato centrale sono state inoltre ampliate da recenti provvedimenti legislativi che gli attribuiscono anche il compito di segnalare all’Antitrust eventuali violazioni della normativa sui tempi di pagamento dei servizi di trasporto, garantendo l’anonimato al vettore-autotrasportatore.

Con la vicepresidenza affidata ad Amedeo Genedani, l’Albo Autotrasportatori punta su una guida esperta e riconosciuta nel settore, con l’obiettivo di rafforzare rappresentanza, servizi e tutela delle imprese dell’autotrasporto merci.

Leggi anche: Albo autotrasportatori: pagamento quota 2026