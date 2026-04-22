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Le imprese iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori possono partecipare al questionario sul settore autotrasporto. È disponibile fino al 15 maggio. L’obiettivo è raccogliere informazioni sul mercato del lavoro. Con un focus sulla disponibilità di conducenti.

Obiettivi del questionario sull’autotrasporto

L’indagine è promossa dal Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Rientra nelle attribuzioni previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 284, art. 9.

Il questionario serve a raccogliere informazioni sul mercato del lavoro nel comparto. Il focus è sulla disponibilità di conducenti, sulle caratteristiche della forza lavoro e sulle esigenze delle imprese.

Serve anche a far emergere eventuali criticità operative, normative e infrastrutturali. L’obiettivo è raccogliere elementi utili per migliorare il settore.

Destinatari del questionario

La rilevazione è rivolta alle imprese di autotrasporto merci iscritte all’Albo e attive nel trasporto di cose per conto di terzi. La partecipazione è volontaria e rappresenta un contributo importante per una lettura più completa del comparto.

Struttura e compilazione

Il questionario è organizzato in sei sezioni tematiche e comprende 28 quesiti. Il tempo medio necessario per la compilazione è di circa 15 minuti.

Scadenza e modalità di partecipazione

Le imprese interessate possono compilare il questionario entro il 15 maggio, accedendo al link disponibile sul portale dell’Albo:

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/home/-/asset_publisher/F9vsUsTstSah/content/rilevazione-sul-settore-autotrasporto-carenza-conducenti-al-via-il-questionario-per-le-impre-1

Utilizzo dei dati raccolti

Le informazioni saranno trattate in forma aggregata. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Serviranno solo per analisi e valutazione.

Perché partecipare

La partecipazione delle imprese è importante. Serve a migliorare il monitoraggio del settore autotrasporto a livello nazionale. I dati aiuteranno a capire meglio le dinamiche del comparto. Con particolare attenzione alla disponibilità di conducenti.

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