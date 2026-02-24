CAMION

AI predittiva e visibilità a 360° per prevenire incidenti e ridurre i rischi nelle flotte aziendali

A Las Vegas, durante Geotab Connect, Geotab Inc. ha presentato GO Focus Pro, la nuova dash cam basata su intelligenza artificiale pensata per aiutare le flotte a prevenire gli incidenti e ridurre i rischi operativi.

Dalla ricerca Geotab emerge che il 99% dei conducenti europei segnala livelli di pressione senza precedenti e che il 95% registra un aumento dei rischi stradali negli ultimi cinque anni. Il costo economico degli incidenti in Europa è stimato in 180 miliardi di euro annui.

Dash cam con visibilità completa a 360 gradi

La dash cam GO Focus Pro è integrata nativamente nella piattaforma MyGeotab e offre una copertura video a 360 gradi. Supporta fino a cinque telecamere ausiliarie resistenti alle intemperie, garantendo visibilità su veicolo, conducente, carico, ambiente circostante e rimorchi.

Questa dash cam è progettata per affrontare sia gli incidenti ad alto impatto sia quelli a bassa velocità, come le manovre in retromarcia o di aggancio, spesso causate da punti ciechi e visibilità limitata. Il monitoraggio della retromarcia a latenza zero fornisce un feed video istantaneo, migliorando la gestione delle manovre operative.

Dash cam e AI predittiva per la prevenzione degli incidenti

La dash cam GO Focus Pro integra modelli di intelligenza artificiale avanzati con inferenza continua direttamente all’interno del veicolo. Le funzionalità includono:

rilevamento delle violazioni dei semafori

avvisi di collisione frontale

rilevamento degli utenti vulnerabili nei punti ciechi

identificazione di comportamenti rischiosi come uso del cellulare e segnali di stanchezza

Gli avvisi audio in tempo reale consentono al conducente di intervenire immediatamente. In questo modo, la dash cam non si limita a registrare gli eventi, ma contribuisce alla loro prevenzione.

Dash cam con driver scoring e coaching automatizzato

La dash cam include un sistema di scoring del conducente che consente di individuare infrazioni ripetute e comportamenti a rischio. I fleet manager possono assegnare e monitorare sessioni di coaching direttamente dalla piattaforma.

L’assegnazione del conducente tramite AI, attraverso schede RFID/NFC o riconoscimento facciale, migliora l’accuratezza dei dati e semplifica i processi amministrativi. Inoltre, la dash cam utilizza un processo completamente basato sull’intelligenza artificiale, senza necessità di revisione sistematica da parte di operatori umani.

Dash cam per ridurre rischi operativi e costi

Grazie alla copertura video a 360 gradi e alle funzionalità predittive, la dash cam GO Focus Pro fornisce alle flotte visibilità e informazioni utili per proteggere conducenti e veicoli, accelerare le indagini sugli incidenti e supportare la gestione dei sinistri.

La dash cam contribuisce a ridurre collisioni, tempi di inattività e costi operativi complessivi, supportando al tempo stesso gli obiettivi di sicurezza aziendale.

GO Focus Pro sarà disponibile in Nord America e nell’area EMEA nel secondo trimestre 2026, con un successivo rollout globale.

Domande frequenti sulla dash cam GO Focus Pro

Cos’è la dash cam GO Focus Pro?

È una dash cam basata su intelligenza artificiale sviluppata da Geotab per migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti nelle flotte di veicoli commerciali.

Come funziona la dash cam GO Focus Pro?

La dash cam utilizza telecamere multiple e modelli di AI con inferenza continua per rilevare rischi in tempo reale, fornendo avvisi immediati al conducente.

Quali rischi può rilevare la dash cam?

La dash cam può rilevare violazioni dei semafori, rischio di collisione frontale, presenza di utenti vulnerabili nei punti ciechi, uso del cellulare e segnali di stanchezza.

La dash cam registra solo o interviene attivamente?

La dash cam non si limita alla registrazione: fornisce avvisi audio in tempo reale e supporta il coaching del conducente tramite un sistema di scoring automatizzato.

Quando sarà disponibile la dash cam GO Focus Pro?

La dash cam sarà disponibile in Nord America e nell’area EMEA nel secondo trimestre 2026, con un rollout globale successivo.

