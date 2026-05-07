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Fastweb, Geotab, GSE, IVECO, TEXA, Würth e STEF parlano di AI e flotte

L’autotrasporto sta vivendo una trasformazione profonda. Digitalizzazione delle flotte, telematica evoluta, connettività, sostenibilità ambientale e intelligenza artificiale stanno ridefinendo modelli operativi, strategie industriali e gestione della logistica.

In questo scenario si inserisce AI Autotrasporto Intelligente, il keynote organizzato da MinervaS in occasione di Transpotec Logitec Milano 2026, in programma il 13 maggio, alle ore 15:45, presso la Sala Future Hall, Padiglione 24.

L’evento AI Autotrasporto Intelligente rappresenta il momento di presentazione ufficiale di enaide®, piattaforma sviluppata da MinervaS per accompagnare l’evoluzione digitale del settore trasporti e logistica attraverso l’integrazione di dati, AI e connettività.

Ma il valore dell’iniziativa non risiede soltanto nel lancio tecnologico: AI Autotrasporto Intelligente nasce infatti come momento di confronto operativo tra aziende, fleet manager, operatori della logistica, industria, telematica e mondo dell’energia.

Con un format che combina keynote, demo live e due panel tematici, l’evento punta a costruire una visione concreta dell’autotrasporto intelligente, mettendo attorno allo stesso tavolo tutti gli attori che oggi generano, gestiscono e utilizzano i dati della mobilità moderna.

AI e sostenibilità: il trasporto cambia

Nel settore dell’autotrasporto, oggi, il tema non è più capire se la digitalizzazione arriverà davvero. È già realtà.

Le aziende di autotrasporto generano ogni giorno una quantità crescente di dati. Si trovano a gestire strumenti che fino a pochi anni fa erano considerati tecnologie avanzate: telematica, monitoraggio in tempo reale, diagnostica predittiva, analisi dei consumi e piattaforme integrate per la gestione delle flotte.

Anche l’intelligenza artificiale sta entrando sempre più nei processi operativi dell’autotrasporto. Non solo per leggere dati, ma per supportare aziende e fleet manager nelle decisioni quotidiane: manutenzione dei mezzi, pianificazione dei percorsi, riduzione dei consumi, ottimizzazione delle performance e sostenibilità operativa.

Tutto questo avviene però in una fase particolarmente complessa per il settore dell’autotrasporto. Costi energetici elevati, pressione normativa, transizione green e necessità di aumentare l’efficienza stanno cambiando rapidamente le priorità delle imprese.

Per questo oggi, nell’autotrasporto, il tema non è soltanto tecnologico. La vera sfida è riuscire a integrare dati, connettività e operatività reale in strumenti capaci di avere un impatto concreto sul lavoro quotidiano di flotte, aziende e operatori della logistica.

È proprio all’interno di questo scenario che si inserisce il keynote MinervaS.

enaide®: un ecosistema per l’autotrasporto intelligente

Cuore dell’evento sarà il keynote dedicato all’autotrasporto intelligente di Ennio Andrea Adinolfi, CEO di MinervaS, previsto alle 16:05. La presentazione sarà accompagnata da una demo live di enaide®. Verranno mostrati alcuni esempi pratici legati alla gestione delle flotte, al monitoraggio dei mezzi e all’utilizzo dei dati nelle attività operative dell’autotrasporto.

Per molte aziende del settore, oggi, il tema non è più soltanto introdurre nuove tecnologie. La vera sfida è riuscire a utilizzare in modo efficace le informazioni generate ogni giorno dai veicoli e dalle flotte.

Efficienza operativa, costi di gestione, continuità del servizio. Sono aspetti sempre più centrali nel lavoro quotidiano dell’autotrasporto e della logistica.

Un ecosistema di competenze per rendere l’AI operativa

Uno degli aspetti più significativi dell’evento è la composizione dei panel.

Le aziende coinvolte arrivano da ambiti diversi del settore dell’autotrasporto. C’è chi lavora sulla connettività. Chi sviluppa sistemi telematici e strumenti di analisi dei dati per l’autotrasporto. Chi produce veicoli industriali. Ma anche chi gestisce flotte e logistica ogni giorno sul campo.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti del confronto organizzato da MinervaS. Mettere insieme competenze differenti, ma strettamente legate tra loro nella gestione reale dell’autotrasporto moderno.

Fastweb porterà il tema della connettività e delle infrastrutture digitali, oggi indispensabili per abilitare raccolta e trasmissione dei dati in tempo reale.

Geotab rappresenterà il mondo della telematica e dell’analisi evoluta dei dati di flotta, centrali per sicurezza, monitoraggio ed efficientamento operativo.

TEXA contribuirà con il proprio know-how nella diagnostica avanzata e nella manutenzione predittiva, trasformando i dati tecnici del veicolo in strumenti operativi per ridurre fermi macchina e migliorare le performance.

IVECO offrirà invece il punto di vista del costruttore industriale, con una visione sulle prospettive future della mobilità commerciale, della digitalizzazione dei mezzi e dell’integrazione tra veicolo e piattaforme intelligenti.

Il contributo del GSE allargherà il confronto ai temi energetici, degli incentivi e della transizione sostenibile, sempre più strategici per il comparto trasporti.

Attraverso l’esperienza Würth verranno affrontati i temi della manutenzione, della continuità operativa e dei servizi a supporto delle flotte professionali.

Con STEF entrerà nel dibattito il punto di vista operativo di chi gestisce quotidianamente trasporto, supply chain ed efficienza logistica in contesti ad alta complessità.

In questo contesto, enaide® si propone come piattaforma capace di connettere tutti questi livelli, infrastrutture, dati, veicoli e operatività, all’interno di un unico ecosistema di autotrasporto intelligente.

I protagonisti dei panel AI Autotrasporto Intelligente

A guidare il confronto saranno alcuni dei principali protagonisti dell’innovazione applicata al trasporto e alla mobilità connessa.

Tra i relatori:

Ennio Andrea Adinolfi , CEO di MinervaS

, CEO di MinervaS Andrea Cerritelli , Strategy and Innovation Manager di Fastweb

, Strategy and Innovation Manager di Fastweb Franco Viganò , AVP EMEA di Geotab

, AVP EMEA di Geotab Enrica Cottatellucci , Responsabile Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese del GSE

, Responsabile Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese del GSE Andrea Gerini , Head of Open Innovation di IVECO

, Head of Open Innovation di IVECO Leonardo Cescon , General Manager di TEXA

, General Manager di TEXA Michele Ottaiano , Head of Business Unit Cargo di Würth

, Head of Business Unit Cargo di Würth Gabriele Farneti, Fleet Mobility Manager di STEF

A moderare l’incontro sarà Massimo De Donato, autore e conduttore di Radio24 (Il Sole 24 Ore), da anni tra le voci più autorevoli nel panorama italiano dedicato ad automotive, trasporti e logistica.

I temi al centro del confronto

Il programma dell’evento AI Autotrasporto Intelligente prevede due panel focalizzati sui temi chiave dell’evoluzione del settore.

Il primo panel, previsto alle 16:25, sarà dedicato a innovazione tecnologica, connettività e trasformazione digitale. Il dibattito approfondirà il ruolo di AI, telematica e integrazione dei dati nella gestione delle flotte moderne.

Il secondo panel, in programma alle 16:55, sarà dedicato ai temi dell’efficienza operativa, della sostenibilità e dell’evoluzione del settore dell’autotrasporto.

Al centro del confronto ci saranno riduzione dei consumi, ottimizzazione delle performance, continuità operativa e transizione energetica.

L’obiettivo dell’evento è portare il dibattito su un piano concreto. Non soltanto visioni o scenari futuri. Ma applicazioni reali legate all’utilizzo dei dati, alla gestione delle flotte e all’integrazione di strumenti intelligenti nelle attività quotidiane del trasporto e della logistica.

Un appuntamento strategico a Transpotec Logitec Milano 2026

AI Autotrasporto Intelligente si svolgerà durante Transpotec Logitec Milano, uno degli appuntamenti più importanti per il settore dell’autotrasporto e della logistica.

L’evento è in programma il 13 maggio 2026, dalle 15:45 alle 17:30, nella Sala Future Hall al Padiglione 24.

Oltre al keynote e ai panel, MinervaS sarà presente anche al Padiglione 14 — Stand K26, dove sarà possibile assistere a demo live di enaide® e approfondire con il team aziendale i temi legati all’autotrasporto intelligente, alla gestione evoluta delle flotte e alle prospettive future della mobilità connessa.

In un momento storico in cui il settore è chiamato a ripensare modelli operativi e strategie industriali, il keynote organizzato da MinervaS punta a mostrare come dati, intelligenza artificiale e integrazione tecnologica possano tradursi in strumenti concreti di trasformazione, efficienza e sostenibilità per l’intero ecosistema del trasporto moderno.