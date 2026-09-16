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L’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nel mondo dell’autotrasporto, non solo a bordo dei veicoli o nella pianificazione dei percorsi, ma anche negli uffici.

Trimble ha presentato Arc Agent, un nuovo agente AI pensato per automatizzare molte delle attività amministrative che ogni giorno assorbono tempo nelle aziende di trasporto e logistica.

Il principio è semplice: ridurre il lavoro manuale legato a email, documenti, fogli di calcolo e inserimento dati nei sistemi gestionali. Arc Agent può collegarsi ai TMS già utilizzati dalle imprese e ad applicazioni come Gmail e Outlook, leggere informazioni provenienti da fonti diverse e trasformarle in dati utilizzabili nei sistemi aziendali.

Meno email e dati da inserire a mano: cosa può cambiare per l’autotrasporto

Per chi lavora nell’autotrasporto significa, almeno sulla carta, meno tempo speso a copiare dati da una mail a un gestionale, controllare allegati o cercare informazioni sparse tra più piattaforme.

Trimble ha scelto inoltre di puntare su un unico agente, invece di utilizzare più strumenti separati. Arc Agent funziona attraverso un catalogo di “skill”, cioè capacità specifiche che possono essere aggiunte, adattate o create dall’utente anche attraverso comandi in linguaggio naturale.

Dalle tariffe FTL all’assistenza clienti: cosa sa fare Arc Agent

Tra le funzioni già previste c’è Market Insights, che fornisce informazioni sulle tariffe full truckload e benchmark di mercato prima di una negoziazione.

C’è poi una skill dedicata al supporto clienti, capace di utilizzare la documentazione disponibile e, quando serve, assistere nella creazione di ticket su sistemi come Jira o Salesforce.

Un’altra funzione, Personal Assistant, raccoglie dati provenienti da email, calendari, messaggi e strumenti di project management per restituire una panoramica organizzata delle attività più urgenti.

Affidabilità dell’intelligenza artificiale nell’autotrasporto

Nel trasporto merci un errore nei dati può generare conseguenze operative immediate. Per questo Trimble afferma di aver integrato controlli di sicurezza, verifiche e processi “human-in-the-loop”, mantenendo quindi la possibilità di intervento umano nei passaggi più sensibili.

L’obiettivo è ridurre il rischio di errori e delle cosiddette “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, un aspetto particolarmente importante quando l’AI interviene su attività operative.

Quando arriva e quanto lavoro può togliere agli uffici

Arc Agent è disponibile per i clienti Trimble e Transporeon a livello globale. L’abbonamento prevede 10 ore di lavoro dell’agente, con la possibilità di acquistare ore aggiuntive.

La vera domanda, per le imprese di autotrasporto, sarà capire quanto questa tecnologia riuscirà davvero a semplificare il lavoro quotidiano. Se l’AI saprà gestire correttamente email, documenti e dati operativi, il vantaggio potrebbe essere concreto: meno burocrazia interna e più tempo da dedicare alla gestione dei trasporti.

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