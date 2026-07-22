CAMION

Flotte verso efficienza, dati e minori emissioni

I camion a basse e zero emissioni potrebbero presto beneficiare di importanti riduzioni dei pedaggi stradali europei. Il nuovo accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Consiglio prevede pedaggi più legati alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti.

Per le aziende di autotrasporto, la questione è anche economica. Consumi, emissioni e tipologia dei mezzi incidono sempre di più sui costi e sulle scelte di rinnovo della flotta.

Pedaggi ridotti per i camion meno inquinanti

Il 30 giugno 2026 Parlamento europeo e Consiglio hanno trovato un’intesa preliminare sulle nuove regole per i pedaggi di camion, autobus e altri mezzi pesanti.

L’idea è far pagare meno pedaggi ai camion che inquinano meno.

Fino al 30 giugno 2031, gli Stati membri che già prevedono l’esenzione per i mezzi a zero emissioni potranno estendere uno sconto fino al 75% anche ai camion a basse emissioni.

Dal luglio 2031, per questi veicoli potrà restare in vigore una riduzione del 50%.

I camion a zero emissioni potranno invece rimanere esenti dai costi per l’utilizzo delle strade e delle infrastrutture fino al 30 giugno 2031. Dopo quella data, per i mezzi a zero emissioni resterà possibile uno sconto del 75%.

Le regole potranno cambiare da Paese a Paese. L’accordo, inoltre, non è ancora definitivo: manca l’approvazione formale di Parlamento europeo e Consiglio.

Una nuova classificazione basata sulla CO₂

Cambierà anche il modo in cui i camion vengono classificati: il riferimento principale saranno le emissioni di CO₂.

Gli Stati membri avranno un anno per aggiornare i sistemi di pedaggio. In concreto, i mezzi meno inquinanti potranno pagare meno, mentre quelli con emissioni più alte rischiano costi maggiori.

È un’applicazione più netta del principio “chi inquina paga” e, allo stesso tempo, un incentivo al rinnovo delle flotte.

Perché l’UE interviene sui camion

L’accordo nasce anche dalla constatazione che la diffusione dei camion a zero emissioni sta procedendo più lentamente del previsto.

La sostituzione di un camion diesel con un modello elettrico, a idrogeno o alimentato da altre tecnologie a basso impatto richiede investimenti importanti. Servono inoltre infrastrutture di ricarica e rifornimento, una pianificazione più accurata delle missioni e una valutazione precisa dell’autonomia.

Per questo motivo, durante la fase di transizione, l’Unione europea intende sostenere anche i camion a basse emissioni, lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare riduzioni temporanee dei pedaggi.

Le agevolazioni possono contribuire a ridurre il costo totale di utilizzo dei mezzi più efficienti e a rendere più conveniente il rinnovo delle flotte.

L’efficienza di un camion non dipende solo dal motore

Non conta solo il tipo di motore. Anche il modo in cui il camion viene guidato e impiegato può fare una grande differenza sui consumi.

Traffico, percorso, meteo, carico, accelerazioni e frenate incidono direttamente sul carburante o sull’energia utilizzata.

Una guida più regolare e una migliore pianificazione del viaggio possono invece migliorare l’efficienza del camion.

Per le aziende diventa quindi sempre più importante raccogliere e interpretare i dati delle missioni, così da individuare inefficienze e margini di miglioramento.

Camion e rimorchi: la decisione è rinviata

Nel confronto è entrato anche il tema dei rimorchi. Quelli più leggeri e aerodinamici possono aiutare a ridurre i consumi e, nel caso dei camion elettrici, ad aumentare l’autonomia.

Per ora, però, il loro peso nel calcolo dei pedaggi resta fuori dall’accordo. La Commissione europea dovrà tornare sull’argomento entro il 30 giugno 2029, dopo aver valutato meglio gli aspetti tecnici.

Cosa cambia per le flotte

Le nuove regole sui pedaggi rappresentano un segnale chiaro: emissioni ed efficienza influiranno sempre di più sui costi operativi dei camion.

Per le aziende di trasporto, questo significa valutare non soltanto quando sostituire i mezzi, ma anche come utilizzare in modo più efficiente quelli già presenti in flotta.

Monitorare consumi, emissioni e stile di guida può aiutare a comprendere dove si concentrano gli sprechi, quali missioni risultano più onerose e quali comportamenti possono essere migliorati.

Un sistema di monitoraggio non modifica la classe di emissione omologata del camion e non garantisce automaticamente l’accesso alle agevolazioni. Può però fornire dati utili per pianificare gli investimenti e migliorare l’efficienza operativa.

Dati e tecnologia per preparare i camion di domani

La transizione del trasporto pesante non dipenderà esclusivamente dall’acquisto di nuovi veicoli.

Le aziende dovranno anche imparare a utilizzare meglio ogni camion, pianificare le missioni sulla base dei dati e coinvolgere i conducenti nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza.

In questo ambito si inserisce MinervaS, startup innovativa e spin-off dell’Università degli Studi di Salerno, che sviluppa soluzioni digitali per la mobilità sostenibile e l’ottimizzazione energetica.

Con la piattaforma enaide, MinervaS supporta fleet manager e conducenti nella previsione dei consumi, nell’analisi delle emissioni e nell’ottimizzazione dello stile di guida.

Un approccio che non sostituisce il rinnovo della flotta, ma può aiutare le imprese a utilizzare meglio i camion disponibili e a prepararsi a un sistema di trasporto sempre più basato su efficienza, dati e riduzione delle emissioni.

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