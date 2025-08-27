CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato con la Nota ufficiale del 13 agosto 2025 l’uscita dei nuovi quiz ADR 2025 per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale (CFP-ADR), indispensabile per tutti gli autisti che trasportano merci pericolose su strada.

Si tratta di un aggiornamento importante che recepisce le modifiche introdotte dall’ADR 2025, la normativa internazionale che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada in tutta Europa.

Dove scaricare il quiz ADR 2025 con le nuove domande

Il testo completo dei questionari ADR aggiornati sarà disponibile online sul Portale dell’Automobilista, nella sezione dedicata ai professionisti in possesso o in cerca del patentino ADR.

Ecco il link diretto: Portale dell’Automobilista – Patentino ADR.

In parallelo, le schede cartacee dei nuovi quiz saranno stampate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuite a tutti gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) sul territorio nazionale.

Quando entrano in vigore i nuovi quiz ADR trasporto merci pericolose

Il MIT ha stabilito un calendario preciso:

Le nuove schede ADR 2025 dovranno essere utilizzate per gli esami degli autisti i cui corsi avranno inizio dopo il 27 novembre 2025 .

dovranno essere utilizzate per gli esami degli autisti i cui corsi avranno . Per i corsi già avviati prima di tale data continueranno a valere le vecchie schede ADR .

. Il pieghevole grafico ADR resta invariato rispetto alle versioni precedenti.

Questo periodo transitorio è pensato per consentire a docenti e centri di formazione di adeguare i programmi didattici e preparare al meglio i futuri candidati.

Importanza del certificato CFP-ADR 2025

Il CFP-ADR è un titolo fondamentale per ogni camionista o autista di mezzi pesanti che trasporta merci pericolose come sostanze infiammabili, tossiche, corrosive o esplosive.

Senza il certificato non è possibile guidare veicoli ADR e si rischiano multe salate durante i controlli alle frontiere o ai posti di blocco.

Con l’aggiornamento ADR 2025, i quiz saranno più allineati agli standard europei e mirati a rafforzare la sicurezza del trasporto su strada.

Gli autisti del trasporto merci pericolose e i centri di formazione devono tenere ben presente la scadenza del 27 novembre 2025. Da questa data in poi gli esami saranno svolti esclusivamente con i nuovi quiz ADR 2025.

