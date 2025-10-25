CAMION

Accise gasolio. L’aumento di 4 centesimi al litro previsto dal 1° gennaio 2026 nella Legge di Bilancio 2026 genera preoccupazione nelle associazioni artigiane del trasporto.

L’incremento riguarda le accise sul gasolio e rappresenta un aggravio per chi opera con mezzi pesanti necessari per svolgere ogni giorno attività nel settore dell’autotrasporto.

Le associazioni ricordano che la contestazione non è nuova. Già lo scorso anno avevano manifestato contrarietà all’articolo 3 del D. Lgs. 43/2025, che aveva fissato un graduale aumento delle accise gasolio compreso tra 1,0 e 1,5 centesimi di euro al litro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Le associazioni del trasporto contestano l’aumento delle accise gasolio

L’articolo 30 della Legge di Bilancio 2026 modifica quel percorso, definendo una crescita cumulativa delle accise gasolio pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il 2026.

La misura introduce un aumento in un’unica soluzione, invece dell’incremento graduale inizialmente previsto dal decreto legislativo.

Secondo quanto riportano le associazioni, l’intervento colpirà in particolare i veicoli di piccola portata, cioè quelli con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, che non beneficiano di alcun meccanismo di recupero dell’accisa.

Il risultato indicato è un aggravio della tassazione proprio per imprese artigiane e lavoratori autonomi del trasporto, realtà già impegnate a sostenere costi di gestione in aumento.

Le richieste dell’autotrasporto al Governo

Le associazioni artigiane del trasporto sottolineano una forte preoccupazione per il rischio di penalizzare imprese e lavoratori, con potenziali effetti sulla loro competitività.

Per questo motivo viene richiesta al Governo la cancellazione o la modifica della norma, così da tutelare il settore del trasporto artigiano e l’intero sistema produttivo nazionale.

