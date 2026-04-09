CAMION

Traffico ripristinato e viabilità regolare

A14 riaperta dopo l’emergenza causata dalla frana di Petacciato. Torna percorribile un tratto fondamentale dell’autostrada adriatica, snodo chiave per i collegamenti tra Nord e Sud.

Poco prima delle 12:15 di questa mattina, la A14 Bologna-Taranto è stata riaperta al traffico. Si viaggia tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud verso Pescara.

A14 riaperta tra Vasto Sud e Poggio Imperiale: traffico regolare sull’autostrada

La riapertura dell’autostrada A14 segna un ritorno alla normalità su un tratto importante della viabilità adriatica.

Il collegamento era stato interrotto dopo la frana che ha colpito la zona di Petacciato.

Da oggi si torna a circolare. Il traffico è stato riattivato grazie a una deviazione sulla carreggiata nord. Qui le auto viaggiano in entrambe le direzioni, con una corsia per senso di marcia.

La A14 torna così a garantire i collegamenti tra Abruzzo, Molise e Puglia. Un’arteria fondamentale per chi si sposta ogni giorno e per il trasporto delle merci.

A14, intervento rapido sull’autostrada

Decisivo il lavoro della task force di Autostrade per l’Italia. I tecnici sono entrati in azione già dal pomeriggio di ieri e hanno lavorato senza sosta, anche durante la notte.

In campo oltre 100 persone e circa 40 mezzi.

Gli interventi sulla A14 hanno riguardato:

il consolidamento del rilevato autostradale

il rifacimento della pavimentazione

il controllo e la messa in sicurezza di barriere e spartitraffico

A14, controlli e monitoraggio costante

Oltre ai lavori, sono state eseguite verifiche approfondite lungo tutto il tratto interessato.

Il monitoraggio della A14 è stato continuo, grazie a:

sensori installati lungo l’autostrada

mezzi speciali come il by-bridge

controlli diretti dei tecnici

Strumenti che hanno permesso di valutare in tempo reale le condizioni dell’infrastruttura dopo la frana.

A14, le parole dell’AD Arrigo Giana

Soddisfazione per la riapertura della A14 arriva da Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi:

“Voglio ringraziare tutte le persone di Autostrade per l’Italia che, grazie alla loro determinazione, hanno consentito la riapertura dell’infrastruttura in tempi record, restituendo agli utenti una via di collegamento indispensabile e strategica per il territorio e per l’intero Paese.”

Un risultato ottenuto anche grazie al lavoro congiunto con le istituzioni:

“Questo risultato è stato ottenuto con il coordinamento del Governo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sinergia con la Protezione civile.”

A14, lavori ancora in corso

La riapertura non segna la fine degli interventi. Le attività sulla A14 continueranno anche nelle prossime ore.

L’obiettivo è completare la messa in sicurezza e riaprire al più presto anche la carreggiata sud.

La riapertura della A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale restituisce agli automobilisti un collegamento essenziale. Un passo importante dopo i disagi causati dalla frana di Petacciato.

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