AUTOBUS

Il costruttore presenterà le novità per il trasporto pubblico e gran turismo con i modelli 9700, 9700 DD e B13R Marcopolo.

Tra gli operatori presenti IBE Intermobility Future Ways ci sarà anche Volvo Group Italia, che parteciperà alla fiera riminese svelando le proprie soluzioni Volvo Buses per l’evoluzione del trasporto passeggeri.

Come abbiamo già evidenziato nei nostri precedenti articoli, l’evento costituisce un appuntamento di rilievo per esaminare le dinamiche del trasporto pubblico e turistico e per individuare le trasformazioni della mobilità su gomma.

In questo ambito, la casa svedese mostrerà specifiche soluzioni per le percorrenze di linea e i viaggi a lungo raggio, proponendo veicoli progettati per abbinare capacità di carico ed efficienza operativa.

L’appuntamento fieristico nel cuore della riviera romagnola

Piattaforma di confronto per il mondo dei trasporti, IBE Intermobility Future Ways celebra la sua dodicesima edizione dal 24 al 26 novembre 2026 negli spazi del quartiere fieristico di Rimini.

L’evento, curato da Italian Exhibition Group, raduna imprese costruttrici, fornitori di tecnologie, istituzioni e operatori del trasporto pubblico locale con l’intento di approfondire i temi dell’intermodalità, dell’analisi dei dati di traffico e dell’ammodernamento delle flotte.

Dalla gestione dei flussi urbani al potenziamento delle tratte extraurbane, la fiera ha l’obiettivo di offrire risposte concrete alla domanda di spostamenti sempre più interconnessi e sostenibili.

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Le soluzioni Volvo Busestra capienza, modularità e comfort di bordo

All’interno del padiglione C3, nello stand 301, Volvo Buses svelerà le proposte destinate a ridefinire gli standard del viaggio organizzato.

Più nel dettaglio, sarà possibile osservare il modello Volvo 9700, articolato sia nell’opzione a due assi con lunghezze da 12,4 a 13,2 metri e una disponibilità da 53 a 57 posti a sedere oltre a conducente, hostess e locale toilette, sia nella variante a tre assi da 13,9 metri predisposta per 65 passeggeri con i medesimi servizi.

Nelle tratte caratterizzate da elevati volumi di utenza, invece, figurerà il due piani Volvo 9700 DD su tre assi, con misure comprese tra 13,3 e 14,1 metri, che garantisce da 75 a 85 sedute, servizi igienici integrati e l’accessibilità garantita alle sedie a rotelle.

A completare l’esposizione si inserisce il Volvo B13R Marcopolo Paradiso G8, frutto dell’integrazione tra l’ingegneria del telaio B13R e la maestria dell’allestitore sudamericano. Questo modello sarà presentato nella versione a due assi con lunghezza da 12,3 a 13,2 metri per 53-57 viaggiatori e toilette, affiancata dall’allestimento a tre assi da 14 metri con 63 posti complessivi, equipaggiamento per il personale e vano igienico di bordo.

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