Prima a Bruxelles e ora, per la prima volta in Italia, sulla pista dell’IBE Driving Experience 2025. Approfondisci le novità del Paradiso 1200 G8 e il suo ruolo nel futuro del trasporto su gomma.

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ha ospitato la quarta edizione dell’IBE Driving Experience 2025, un raduno organizzato dall’Italian Exhibition Group (IEG) e che rappresenta un punto d’incontro significativo e dinamico per il settore del trasporto pubblico locale (TPL).

Anche nel 2025, l’evento si è consolidato come un’importante opportunità per gli specialisti e i professionisti del campo degli autobus, trasformando il circuito in un luogo dedicato al testing pratico, dove le innovazioni di prodotto possono essere direttamente sottoposte a prova su strada.

In questo contesto fondamentale per l’evoluzione della mobilità su gomma si è concretizzata l’attesa première italiana del Paradiso 1200 G8. Questo veicolo, che incarna l’ultima frontiera della generazione G8, è la manifestazione di un’alleanza di respiro internazionale. Il suo esordio sul territorio italiano è, infatti, il risultato diretto dell’intesa siglata tra Volvo Buses e Marcopolo.

La novità per il trasporto pubblico a IBE Driving Experience 2025

Analizziamo più nel dettaglio i due veicoli protagonisti dello stand di Volvo Buses a IBE 2025.

Partiamo dal Volvo 9700 DD a due piani. Questo veicolo è stato presentato nella sua nuova versione da 13 metri, disponibile per la prima volta per la guida durante l’evento. Questa versione è dotata di un motore ottimizzato per l’efficienza, che garantisce un notevole risparmio di carburante pari al 9%.

Passiamo al Paradiso 1200 della generazione G8. La sua introduzione nel mercato europeo è stata resa possibile grazie a un accordo siglato tra Volvo Buses e Marcopolo, un produttore brasiliano di carrozzerie di autobus. Sebbene avesse già debuttato in precedenza al Busworld di Bruxelles, il Paradiso 1200 G8 è stato esposto per la prima volta in Italia in occasione dell’IBE Driving Experience.

Intervista (tradotta) con Mateus Antonio Lorandi, consulente per la mobilità di Marcopolo

Partiamo da questa nuova partnership: quali obiettivi per il futuro del trasporto pubblico?

“Abbiamo iniziato circa due anni fa, quando eravamo qui in Europa al Busworld 2023, ovviamente con un diverso tipo di autobus. Abbiamo colto l’opportunità, avviando questa conversazione con Volvo e quest’anno abbiamo stabilito la partnership per entrare nuovamente nel mercato europeo.

Quali saranno i prossimi passi?

Adesso stiamo partendo con la Francia e l’Italia, sfruttando la rete e la presenza di Volvo. Poi penseremo, passo dopo passo, a offrire il prodotto per gli altri mercati.

Parliamo del protagonista dell’intesa: quali sono le sue caratteristiche?

Stiamo producendo il G8 in Brasile e lo stiamo esportando in Italia; quello che stiamo presentando qui è una versione del G8, il Paradiso 1200, disponibile nella versione da 13 metri e con 55 posti, ma in futuro dovremmo avere anche altri modelli del G8, un po’ più bassi e un po’ più alti: dipenderà dal mercato.”

Cosa vi aspettate dal mercato italiano?

“Pensiamo di avere un’ottima opportunità. La partnership con Volvo ci aiuterà a riportare il nostro marchio nel mercato italiano della mobilità turistica. Ovviamente ci sono molti altri operatori oltre a noi, ma crediamo di avere grandi opportunità. Naturalmente, l’Italia rappresenta un mercato molto importante nel continente europeo; e proprio per questo motivo siamo qui, nella vetrina di IBE.

