AUTOBUS

Siamo in provincia di Macerata, il nuovo hub green si estende per 4000mq e conta 84 stalli, ricarica per autobus elettrici ed e-bike

Il cuore dei Monti Sibillini abbraccia il progresso tecnologico attraverso l’inaugurazione del nuovo hub per la mobilità sostenibile a Visso, in provincia di Macerata, un centro che ridefinisce il concetto di trasporto pubblico locale (TPL) in un’area di grande pregio naturalistico. Questa infrastruttura, situata in una posizione rilevante per l’accesso alle zone protette, integra stazioni di ricarica per veicoli, autobus elettrici e sistemi di bike sharing, puntando a eliminare progressivamente la dipendenza dai veicoli a combustione interna all’interno della flotta TPL.

Un’architettura di servizi per il territorio: il parcheggio per bus elettrici

L’intervento si estende su una superficie di circa 4 mila metri quadrati di proprietà dell’amministrazione comunale, organizzata per accogliere diverse tipologie di utenti e mezzi.

Al centro del progetto si trova un’area di sosta dotata di 84 spazi per il parcheggio di auto, di cui 6 specificamente riservati a persone con disabilità, affiancati da postazioni tecnologiche per il rifornimento energetico di autobus e automobili alimentate a batteria.

Completa l’offerta una stazione dedicata alle biciclette elettriche, che permette ai visitatori e ai residenti di muoversi agevolmente tra i sentieri e il borgo senza produrre emissioni nocive.

Incentivi sociali e ricambio generazionale

Oltre alla componente tecnologica, il piano di gestione pone un accento particolare sulla dimensione sociale.

Questa strategia mira, nello specifico, a facilitare gli spostamenti quotidiani dei residenti e turisti, rendendo il trasporto passeggeri una risorsa accessibile e conveniente che possa scoraggiare l’abbandono dei piccoli centri montano.

Fondi per la tutela dell’ecosistema

La realizzazione del nuovo centro è stata possibile grazie all’impiego dei fondi ministeriali destinati alla transizione energetica e al contrasto dei cambiamenti climatici nell’ambito del più ampio programma “Parchi per il clima”, frutto di una sinergia tra l’ente parco e le realtà amministrative della provincia.

Tale collaborazione dimostra come la protezione dell’ambiente possa agire da acceleratore per la crescita economica e l’attrattività turistica, trasformando i vincoli paesaggistici in opportunità di innovazione.

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