L’obiettivo è facilitare il monitoraggio del viaggio e il ritiro dei passeggeri. La società offre inoltre promozioni per vincere eventi sportivi: scopri di più sul sito ufficiale di Flixbus.

L’incertezza legata agli orari di arrivo dei mezzi di trasporto è spesso una fonte di preoccupazione per chi attende un familiare o un conoscente alla fermata.

Per affrontare questa problematica legata alla mobilità moderna e per eliminare le attese prolungate, Flixbus ha integrato una soluzione tecnologica avanzata all’interno della sua applicazione.

Questo strumento è stato concepito per rendere notevolmente più agevole l’operazione di ritiro dei passeggeri presso i punti di sosta designati. L’obiettivo principale è fornire chiarezza e precisione nel trasporto passeggeri, allegerendo lo scambio di messaggi riguardanti la posizione del pullman.

Funzionalità operative e informazione in tempo reale

All’interno della sezione denominata “Monitora il viaggio” dell’app di Flixbus, gli utenti possono accedere a una serie di dati di viaggio significativi, che vengono aggiornati costantemente.

È possibile visualizzare il codice identificativo univoco dell’autobus e ottenere, se l’informazione è stata resa disponibile, anche l’indicazione precisa della banchina di arrivo.

Questi aggiornamenti avvengono in tempo reale, consentendo di gestire con maggiore accuratezza gli spostamenti.

Pianificazione a lungo termine e distinzioni tra piattaforme

Il sistema non si limita esclusivamente a fornire aggiornamenti immediati.

Per ottimizzare la mobilità e la pianificazione del trasporto pubblico locale, relativamente alle tratte su cui opera la compagnia, gli utenti hanno infatti la possibilità di consultare informazioni sui viaggi avvenuti nei due giorni immediatamente precedenti.

Inoltre, il servizio offre un orizzonte di pianificazione che può estendersi fino a un massimo di sei giorni rispetto alla data attuale.

In merito si sottolinea, tuttavia, che questa specifica opzione di visualizzazione storica e anticipata è accessibile soltanto agli utenti che utilizzano l’applicazione su dispositivi con sistema operativo Android.

Gli utilizzatori di dispositivi iOS, al contrario, pur beneficiando degli aggiornamenti in tempo reale e delle informazioni basilari sul viaggio, devono consultarle all’interno della sezione dedicata ai titoli di viaggio.

Altre iniziative: il coinvolgimento sportivo

Oltre a ottimizzare le esperienze di trasporto e gli aspetti funzionali della mobilità, la compagnia propone occasionalmente iniziative promozionali che collegano il settore del trasporto passeggeri al mondo dello sport.

È stata infatti avviata una gara che offre ai partecipanti l’opportunità di vincere ingressi per assistere a eventi sportivi di rilievo, in particolare per le competizioni calcistiche della UEFA Europa League e della UEFA Conference League. Tenta la fortuna sul sito ufficiale di Flixbus!

