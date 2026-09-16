AUTOBUS

Crescono le mete montane a scapito del mare mentre l’autobus conquista spazio sulle tratte ferroviarie e sui collegamenti con gli aeroporti. Ecco come hanno viaggiato gli italiani.

Il caldo e la ricerca di ritmi più distesi hanno ridisegnato progressivamente la mappa dei viaggi estivi nel nostro Paese. In merito, una recente indagine di Flixbus, condotta analizzando i flussi di prenotazione tra giugno e agosto dal 2023 al 2026 in oltre trecento comuni italiani, ha evidenziato un cambiamento netto nelle abitudini dei passeggeri italiani.

Guardando ai dati, emerge chiaramente l’incremento del fascino della montagna, meta che ha superato le tradizionali destinazioni balneari per ritmo di crescita, mentre un numero sempre maggiore di persone ha scelto di spostarsi verso centri urbani di medie dimensioni, distanti dai classici centri affollati.

Al contempo, nel settore del trasporto passeggeri, i pullman a lunga percorrenza hanno conquistato spazio anche su tratte storicamente servite dai convogli ferroviari. Approfondiamo numeri e preferenze degli italiani riportati nello studio.

La scalata delle Alpi e la frenata delle rotte marittime

I dati Flixbus evidenziano in modo chiaro l’attrazione esercitata dalle alte quote. Entrando più nel dettaglio, sul territorio nazionale Oulx ha registrato l’incremento più marcato, scalando, all’interno della classifica Flibus, venticinque posizioni in un anno e ben cinquantadue dal 2023.

Tra i rilievi alpini, in particolare, Courmayeur è avanzata di cinque posizioni rispetto all’anno precedente e di sedici nell’arco del quadriennio mentre Cortina d’Ampezzo ha guadagnato quattordici posizioni dal 2025.

Questo fenomeno valica i confini italiani: Innsbruck ha recuperato dieci posti rispetto al 2024, Chamonix-Mont-Blanc ha proseguito un’ascesa costante salendo di quattrodici posizioni in quattro anni, e Chambéry ne ha guadagnate sei nell’ultimo anno e diciotto dal 2023.

Contestualmente Coira è salita di quattordici posti in dodici mesi mentre Maribor ha scalato sedici posizioni a partire dal 2025.

Di contro, la mobilità diretta verso le coste ha mostrato ritmi più contenuti: località celebri come Rimini, che è stata superata nella classifica da Aosta, e Riccione hanno perso due posizioni; esito condiviso da Alba Adriatica e Gallipoli.

Nel panorama marittimo si segnalano lievi avanzamenti di una posizione per Sanremo e Roseto degli Abruzzi, a fronte del calo di un posto registrato da Nizza per quanto riguarda l’estero.

Il riscatto dei centri medi e della provincia

Accanto all’interesse per l’alta quota, la stagione estiva 2026 ha messo in luce la voglia di esplorare realtà meno battute, ma ricche di storia. Questa diffusione dei flussi sul territorio è stata favorita da un potenziamento dei collegamenti Flixbus attuato nei mesi precedenti alla stagione calda.

Al Nord, località quali Rovereto e Cuneo hanno guadagnato sette posizioni rispetto al 2025, affiancate da Reggio Emilia che è salita di dodici posti e da Livorno, salito di sette posizioni.

Tra le grandi città d’arte, Torino ha conquistato una posizione ai danni di Firenze.

Muovendosi verso il Centro, invece, Foligno è avanzata di otto posizioni mentre Terni ne ha recuperate quattro grazie al richiamo delle cascate delle Marmore. L’Aquila ne ha scalate cinque.

Nel Mezzogiorno il fenomeno risulta evidente: Benevento ha registrato una crescita superiore a quella di Napoli, Brindisi si è mossa meglio di Bari crescendo di cinque posizioni ed Enna ha segnato un aumento di quattro posizioni, superando Catania.

I collegamenti su gomma verso gli aeroporti

Un capitolo rilevante nella riorganizzazione delle tratte operate da Flixbus riguarda il raccordo con gli scali di volo.

L’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio ha conquistato due posizioni rispetto al 2025, entrando nella graduatoria delle dieci mete più richieste della penisola. Ancora più marcato il cammino di Milano-Malpensa, capace di risalire diciannove posizioni dal 2023 a oggi.

Risultati positivi si riscontrano anche per lo scalo di Venezia-Marco Polo, in crescita di cinque posti dal 2025 e per Catania-Fontanarossa, che nello stesso periodo ha recuperato dodici posizioni.

La connessione diretta tra città e hub aerei ha segnato balzi significativi: la tratta Napoli-Fiumicino è salita di undici posizioni dal 2025, la linea Verona-Orio al Serio di quindici e la Torino-Malpensa di tre.

L’impiego dei bus per raggiungere le piste si evidenzia nei collegamenti con i centri minori, dove la tratta tra Orio al Serio e Rovereto ha fatto balzare l’indicatore di ben centonovantaquattro posizioni in un solo anno mentre la Fiumicino-L’Aquila è avanzata di centoquarantasette posti.

I numeri indicano che i passeggeri utilizzano l’autobus, in particolare, per raggiungere gli aerei, per spostarsi verso i centri minori subito dopo l’atterraggio o per rientrare nei luoghi di residenza al termine delle vacanze.

L’autobus oltre la percezione dell’alternativa di ripiego

La trasformazione nella scelta dei mezzi di trasporto emerge chiaramente anche dal confronto diretto con la rotaia.

Nei mesi estivi del 2026, i passeggeri hanno scelto con maggiore frequenza i pullman anche su direttrici coperte da treni regionali, intercity e ad alta velocità.

Un esempio concreto è dato dai collegamenti tra Torino e Milano in entrambe le direzioni, capaci di guadagnare due posizioni ciascuno rispetto al 2025, o dalla tratta Milano-Verona, salita di diciotto posti.

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