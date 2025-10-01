AUTOBUS

Richiesta inclusa: infrastruttura di ricarica nel deposito di Pescara e manutenzione full service per 8 anni. Gli e-bus, invece, dovranno essere di Classe I.

TUA Abruzzo, la società regionale che gestisce i servizi di trasporto passeggeri, ha formalmente avviato un’importante procedura di gara per l’acquisizione di autobus elettrici destinati al servizio urbano.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni aziendali volte a un profondo ammodernamento del parco veicolare, orientandolo decisamente verso l’elettrificazione.

L’intero progetto mobilita un investimento di 32 milioni di euro ed è specificamente indirizzato alla fornitura di quaranta autobus elettrici; ma non solo. Approfondiamo tutti i dettagli dell’offerta insieme alle caratteristiche tecniche degli e-bus, dalla Classe alle qualità della batteria.

Accordo quadro TUA Abruzzo: dai mezzi pubblici alle infrastrutture di ricarica

È cruciale evidenziare come questa operazione sia strutturata non semplicemente come un acquisto di mezzi, bensì come un accordo quadro comprensivo di una vasta gamma di servizi accessori e infrastrutturali.

L’aggiudicatario, oltre a fornire i 40 veicoli full-electric, sarà responsabile dei servizi tecnici necessari per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica. Questo include la progettazione esecutiva dei lavori e la successiva installazione degli apparati per la ricarica elettrica.

Tali sistemi dovranno essere implementati all’interno delle aree pertinenti al deposito aziendale di Pescara, ubicato in Via Aterno 257.

Inoltre, capitolato d’appalto stabilisce che il fornitore selezionato dovrà garantire un regime di manutenzione full service. Questo servizio completo si estenderà sia sui 40 nuovi autobus che sulle infrastrutture di ricarica realizzate, assicurando la piena operatività dell’intera fornitura per un periodo di otto anni.

Dettagli tecnici dei nuovi autobus full electric

Il documento di gara fornisce specifiche dettagliate riguardo alla composizione della nuova flotta che rafforzerà la mobilità urbana in Abruzzo.

Tutti i 40 e-bus richiesti dovranno avere il pianale ribassato, facilitando così l’accesso ai trasporti per tutti i passeggeri.

La domanda è suddivisa in due lotti distinti in base alle dimensioni:

18 e-bus : si tratta di mezzi urbani full electric, con una lunghezza massima stabilita a 11 metri .

: si tratta di mezzi urbani full electric, con una lunghezza massima stabilita a . 22 e-bus: anch’essi Classe I a pianale ribassato e alimentati a batteria, ma con una capacità dimensionale leggermente superiore, potendo raggiungere una lunghezza massima di 12,48 metri.

Questo investimento strategico sottolinea la direzione intrapresa da TUA Abruzzo verso un futuro operativo più verde e tecnologicamente avanzato, elemento imprescindibile per il futuro del settore dei trasporti pubblici regionali.

Potrebbe interessarti anche: IBE Driving Experience 2025: Otokar Italia scende in pista con l’e-Territo