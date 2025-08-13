AUTOBUS

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo turistico del territorio, promuovendo nel contempo un modello di turismo più consapevole e a basso impatto ambientale.

Con l’arrivo dell’estate, la provincia di Piacenza ha deciso di accogliere visitatori e turisti con proposte di mobilità più sostenibili, rinnovate e maggiormente rispettose dell’ambiente.

A tal fine, SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), la società che gestisce il trasporto pubblico su gomma a Piacenza, Modena e Reggio Emilia, ha siglato un una partnership con la Provincia di Piacenza, Tempi Agenzia e Visit Emilia, per il lancio di due inediti servizi di trasporto pubblico turistico a carattere sperimentale: il Trebbia Bus e il Bici-Bus (o Bic Bus).

L’obiettivo è rendere più agevole, pratica e sostenibile l’esperienza turistica tra le valli Trebbia e Tidone, offrendo risposte concrete alle problematiche di traffico e alla scarsità di parcheggi.

TPL turistico: SETA lancia due nuove linee attive per i weekend estivi

Trebbia Bus: un ponte verso le aree fluviali

Operativo ogni domenica, il servizio Trebbia Bus crea un collegamento diretto tra la città di Piacenza e le popolari spiagge sul fiume Trebbia, estendendosi da Bobbio fino a Marsaglia.

Più nel dettaglio, questa nuova offerta si integra e potenzia le corse già previste dalla linea extraurbana E17, che congiunge Piacenza a Ottone.

Gli orari sono stati studiati per favorire la massima fruibilità: le partenze da Piacenza sono regolate sin dal primo mattino, alle 07:03 fino alle 19:33, mentre i rientri da Bobbio sono disponibili dalle 08:15 fino alle 19:00.

Al fine di garantire un accesso facilitato ai punti di balneazione, inoltre, sono state implementate fermate dedicate lungo il corso del Trebbia, tra Bobbio, San Salvatore e Marsaglia, supportate da una specifica navetta.

Un’organizzazione che permette ai frequentatori delle spiagge di evitare l’utilizzo del proprio mezzo privato, contribuendo così a decongestionare il traffico.

Bic Bus: esplorare la Val Tidone in sella

Rivolto agli appassionati di cicloturismo nella Val Tidone, il servizio Bic Bus sarà attivo ogni sabato fin al 6 settembre, con l’unica eccezione di sabato 16 agosto.

Nello specifico, questo servizio potenzia le corse della linea extraurbana E8 (Piacenza-Castel S. Giovanni-Borgonovo-Pianello-Caminata) e prevede due corse di andata e due di ritorno tra Piacenza e Pianello, toccando località come Rottofreno, Sarmato, Castel S. Giovanni e Borgonovo.

Come lascia intendere il nome, il punto di forza del Bici-Bus è la possibilità di caricare la propria bicicletta su appositi rimorchi, progettati per assicurare un trasporto sicuro e confortevole. Una soluzione che consente ai cicloturisti di raggiungere senza difficoltà le zone più suggestive della Val Tidone.

Pur non essendo richiesta la prenotazione, è importante considerare che la capacità massima per le biciclette è di 16 posti, disponibili fino ad esaurimento.

Il costo del servizio corrisponde al normale biglietto per la tratta prescelta, mentre il trasporto della bicicletta è gratuito.

Le operazioni di carico e scarico delle biciclette, che avvengono presso i capolinea e le fermate di San Nicolò, Sarmato e Castel S. Giovanni, sono a carico del personale SETA.

