Trasporti, Autostazione Tibus: interviste ai passeggeri per monitorare la qualità del servizio
In questi giorni l’Autostazione adiacente alla stazione di Roma Tiburtina si trasformerà in un polo d’ascolto attivo, dove le voci dei passeggeri saranno raccolte tramite interviste dirette, in un’ottica di costante miglioramento dell’esperienza di viaggio in autobus a lunga percorrenza. Scopri le giornate dedicate alle interviste.
In un’era dove la mobilità si reinventa costantemente e i trasporti dettano il ritmo della vita urbana e non solo, la percezione della qualità e l’esperienza concreta di viaggio diventano priorità per operatori e passeggeri.
Per muoversi in questo scenario in continua trasformazione, tra le attese di chi si sposta tramite autobus e pullman, per garantire un trasporto pubblico locale e interurbano effettivamente efficace e confortevole è indispensabile rivolgere un ascolto diretto a chi utilizza quotidianamente questi servizi.
Ed è proprio con questo spirito proattivo che l’Autostazione Tibus di Roma, snodo cruciale per i collegamenti a lunga percorrenza della Capitale e posizionata accanto alla Stazione Tiburtina, ha intrapreso un’approfondita analisi sulla qualità delle proprie corse.
Nelle giornate dell’11, 12 e 15 settembre i suoi ambienti si trasformeranno in un polo d’ascolto attivo, dove le voci degli utenti viaggiatori verranno raccolte tramite interviste dirette, in un’ottica di costante miglioramento della qualità dei servizi e dell’esperienza di viaggio in autobus.
L’iniziativa, che non ha scopi commerciali, è infatti finalizzata alla sola raccolta di un riscontro diretto e spontaneo dagli utenti.
Monitoraggio Tibus: opinioni e suggerimenti per migliorare l’esperienza di viaggio
L’essenza di questa iniziativa risiede nella volontà di dare spazio ai viaggiatori con l’obiettivo di raccogliere una varietà di pareri e proposte concrete, utili a ottimizzare ogni singola fase del viaggio.
Si valuterà, in particolare, il livello di soddisfazione sia per i servizi forniti all’interno dell’autostazione che per l’ambiente circostante.
Questo lavoro si inserisce nell’impegno costante di Tibus per migliorare l’esperienza utente e per rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze di chi sceglie i suoi servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza.
Partecipare è semplice: interviste brevi e anonime
A tal fine, Tibus esorta tuti i viaggiatori a cogliere questa opportunità: ogni singola voce è considerata fondamentale per costruire un futuro dei trasporti più efficiente, accogliente e su misura per chi si sposta.
Condividere la propria visione sarà un processo estremamente semplice per tutti i passeggeri in transito: basterà prendere parte a un breve dialogo che richiederà solo pochi minuti e che si svolgerà nel pieno rispetto della privacy, assicurando il totale anonimato dei partecipanti.
L’impegno di Tibus: le parole del presidente Giovanni Bianco
Giovanni Bianco, il presidente di Tibus, è chiaro sull’importanza di questa iniziativa.
L’obiettivo è semplice: dare ai cittadini un’autostazione che funzioni davvero: “Continua il nostro impegno per garantire un’autostazione al servizio dei cittadini. Ascoltare direttamente i passeggeri ci consente di comprendere meglio le loro esigenze e di intervenire in modo concreto per rendere l’autostazione sempre più accessibile, efficiente e accogliente.”
