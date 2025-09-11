AUTOBUS

In un’era dove la mobilità si reinventa costantemente e i trasporti dettano il ritmo della vita urbana e non solo, la percezione della qualità e l’esperienza concreta di viaggio diventano priorità per operatori e passeggeri.

Per muoversi in questo scenario in continua trasformazione, tra le attese di chi si sposta tramite autobus e pullman, per garantire un trasporto pubblico locale e interurbano effettivamente efficace e confortevole è indispensabile rivolgere un ascolto diretto a chi utilizza quotidianamente questi servizi.

Ed è proprio con questo spirito proattivo che l’Autostazione Tibus di Roma, snodo cruciale per i collegamenti a lunga percorrenza della Capitale e posizionata accanto alla Stazione Tiburtina, ha intrapreso un’approfondita analisi sulla qualità delle proprie corse.

Nelle giornate dell’11, 12 e 15 settembre i suoi ambienti si trasformeranno in un polo d’ascolto attivo, dove le voci degli utenti viaggiatori verranno raccolte tramite interviste dirette, in un’ottica di costante miglioramento della qualità dei servizi e dell’esperienza di viaggio in autobus.

L’iniziativa, che non ha scopi commerciali, è infatti finalizzata alla sola raccolta di un riscontro diretto e spontaneo dagli utenti.

Monitoraggio Tibus: opinioni e suggerimenti per migliorare l’esperienza di viaggio

L’essenza di questa iniziativa risiede nella volontà di dare spazio ai viaggiatori con l’obiettivo di raccogliere una varietà di pareri e proposte concrete, utili a ottimizzare ogni singola fase del viaggio.

Si valuterà, in particolare, il livello di soddisfazione sia per i servizi forniti all’interno dell’autostazione che per l’ambiente circostante.

Questo lavoro si inserisce nell’impegno costante di Tibus per migliorare l’esperienza utente e per rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze di chi sceglie i suoi servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza.

Partecipare è semplice: interviste brevi e anonime

A tal fine, Tibus esorta tuti i viaggiatori a cogliere questa opportunità: ogni singola voce è considerata fondamentale per costruire un futuro dei trasporti più efficiente, accogliente e su misura per chi si sposta.

Condividere la propria visione sarà un processo estremamente semplice per tutti i passeggeri in transito: basterà prendere parte a un breve dialogo che richiederà solo pochi minuti e che si svolgerà nel pieno rispetto della privacy, assicurando il totale anonimato dei partecipanti.

L’impegno di Tibus: le parole del presidente Giovanni Bianco

Giovanni Bianco, il presidente di Tibus, è chiaro sull’importanza di questa iniziativa.

L’obiettivo è semplice: dare ai cittadini un’autostazione che funzioni davvero: “Continua il nostro impegno per garantire un’autostazione al servizio dei cittadini. Ascoltare direttamente i passeggeri ci consente di comprendere meglio le loro esigenze e di intervenire in modo concreto per rendere l’autostazione sempre più accessibile, efficiente e accogliente.”

