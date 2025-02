AUTOBUS

In arrivo nuovi finanziamenti dalla Regione Lazio per il miglioramento dei trasporti e della mobilità pubblica per il primo semestre del 2025.

Le risorse stanziate, 34 milioni di euro, saranno utilizzate per ottimizzare la rete del trasporto pubblico locale, migliorando l’efficienza e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Approfondiamo l’iniziativa della Regione Lazio, dai beneficiari dei finanziamenti alla ripartizione della dotazione complessiva stanziata.

Nuovi finanziamenti per il TPL locale: l’iniziativa della Regione Lazio

I destinatari dei finanziamenti

Promossa dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera e approvata dalla Giunta regionale, l’iniziativa è destinata ai Comuni del Lazio, esclusa Roma Capitale, che potranno beneficiare dei nuovi finanziamenti per coprire le spese operative dei servizi di trasporto pubblico su strada.

La ripartizione delle risorse

La dotazione complessiva ammonta a 34 milioni di euro, ripartita in:

32 milioni , da parte della Direzione regionale, distribuiti secondo il criterio della “spesa storica” , che calcola l’ammontare effettivamente speso dal singolo Comune, per una ripartizione più equa dei finanziamenti;

, da parte della Direzione regionale, distribuiti secondo il criterio della , che calcola l’ammontare effettivamente speso dal singolo Comune, per una ripartizione più equa dei finanziamenti; 2 milioni di euro aggiuntivi, che serviranno a sostenere ulteriori spese da parte dei Comuni, in particolare i costi relativi alla realizzazione del nuovo modello di gestione del Tpl, che sarà operativo a luglio 2025.

Il piano prevede, nello specifico, la suddivisione del territorio in 11 unità di rete con lo scopo di rendere ancora più efficiente ed uniforme il servizio offerto ai cittadini.

Il mese di luglio sarà infatti cruciale per il TPL, che rinnoverà il suo volto attraverso il passaggio della gestione dalla Regione Lazio attraverso la società regionale Astral.

Ulteriori dettagli su quest’ultimo punto arrivano dalle dichiarazioni dell’assessore Fabrizio Ghera: “La Regione Lazio conferma l’impegno preso per garantire il Tpl dei Comuni laziali con uno stanziamento molto importante, in attesa di definire da luglio un nuovo modello che porterà a un efficientamento delle risorse nell’ottica di offrire ai cittadini un servizio di trasporto all’altezza”.

