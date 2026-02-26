AUTOBUS

La tecnologia con batteria integrata nel telaio garantisce stabilità e zero emissioni, rendendo il trasporto pubblico locale più sicuro e sostenibile.

L’Azienda Trasporti Verona (ATV) ha ufficialmente integrato trentaquattro autobus completamente elettrici, prodotti dal gruppo BYD, all’interno della propria rete di trasporto pubblico locale (TPL). Questa operazione consolida il legame industriale tra l’ente veronese e il costruttore cinese, puntando verso un modello di mobilità privo di emissioni inquinanti.

Le caratteristiche dei nuovi autobus elettrici

I nuovi e-bus fanno riferimento al modello B12, che introduce un approccio costruttivo innovativo nel panorama dei trasporti passeggeri. La novità riguarda la batteria dell’autobus elettrico, la Blade Battery LFP, infatti, è incorporata direttamente nel telaio, diventando un elemento portante della carrozzeria stessa.

Questa scelta ingegneristica permette di eliminare componenti pesanti che solitamente compongono la struttura portante del veicolo, assegnando al contempo alle batterie il compito di garantire la necessaria rigidità torsionale del mezzo TPL.

Benefici sulla stabilità e sulla sicurezza stradale

L’integrazione della batteria nella parte bassa della struttura produce inoltre un abbassamento del baricentro, con ripercussioni positive sulla tenuta di strada e sulla stabilità durante la marcia.

Rispetto ai bus elettrici tradizionali, infatti, questi autobus offrono una gestione dei pesi più equilibrata, migliorando il controllo del mezzo anche in condizioni di carico dinamico.

Tale bilanciamento si traduce in un viaggio più confortevole per i passeggeri e in una maggiore facilità di manovra per il personale alla guida.

Efficienza energetica e impatto ambientale

Di più, la riduzione della massa complessiva, ottenuta grazie alla nuova architettura del veicolo, influisce positivamente sull’autonomia e sul rendimento energetico generale.

Accanto al modello B12, la flotta veronese accoglie anche la versione K9ud che, proprio come l’e-bus B12, è progettato per operare esclusivamente in modalità elettrica. In questi mezzi, l’eliminazione delle emissioni allo scarico e la riduzione dei livelli di rumorosità contribuiscono a rendere l’atmosfera cittadina più pulita e silenziosa, rispondendo alle moderne esigenze di sostenibilità urbana.

