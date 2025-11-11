La Giunta comunale di Venezia ha recentemente sancito una rimodulazione significativa nell’ambito del programma di investimenti del Trasporto Pubblico Locale (TPL) gestito da AVM S.p.A., Azienda Veneziana della Mobilità, con l’obiettivo di velocizzare e potenziare la transizione ecologica della flotta urbana.

Questa decisione, avanzata dall’Assessorato competente, si inserisce nel quadro più ampio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), più specificamente nella Missione M2C2, Misura 4.4.1, il cui fine ultimo è l’integrale rinnovamento dei mezzi pubblici.

La dotazione complessiva per questa operazione di modernizzazione ammonta a 87,4 milioni di euro. Risorse che saranno destinate all’acquisto dei nuovi veicoli e alla realizzazione delle infrastrutture di supporto, come i sistemi per la ricarica e la gestione operativa degli stessi.

Un milione di euro reinvestito per la mobilità sostenibile

Il punto centrale della recente delibera risiede nella sapiente gestione delle risorse: durante la fase di realizzazione dell’infrastruttura dedicata alla ricarica elettrica, situata presso il deposito di via Martini, sono state generate delle significative economie di progetto, stimate in una cifra prossima al milione di euro.

Di conseguenza, il capitale residuo è stato reindirizzato verso l’acquisizione di due autobus elettrici aggiuntivi; una mossa che garantisce che i risparmi si traducano in un beneficio diretto per i servizi di TPL.

Flotta elettrica potenziata e obiettivi di decarbonizzazione

Grazie a questa rimodulazione, i due nuovi mezzi ecologici si uniranno ai 44 autobus elettrici che erano già stati previsti nel piano originale di fornitura. Pertanto, la quota di veicoli a trazione completamente elettrica sale a 46 unità, rafforzando il sistema di mobilità urbana a zero emissioni.

Questo potenziamento si inserisce in una visione a lungo termine che mira a un radicale cambiamento del parco mezzi. Il programma mantiene saldo anche l’impegno per l’introduzione di 90 autobus alimentati a idrogeno.

Si prevede che l’immissione in servizio di tutti questi veicoli di ultima generazione si completerà entro giugno 2026.

Una volta conclusa questa complessa operazione, la città di Venezia disporrà di una flotta totalmente rinnovata composta da 136 autobus, i quali saranno tutti alimentati esclusivamente da fonti energetiche a impatto ambientale nullo o estremamente ridotto.

Questa iniziativa rappresenta un passo concreto e misurabile verso il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il miglioramento della qualità dell’aria, in armonia con le direttive europee e nazionali in materia di sostenibilità ambientale.

