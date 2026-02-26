AUTOBUS

Il trasporto pubblico locale (TPL) veneziano prosegue il suo impegno nel campo della sostenibilità con l’entrata in funzione del primo autobus snodato da 18 metri alimentato interamente a idrogeno, una novità presentata ufficialmente in occasione del taglio del nastro della nuova centrale operativa di ACTV, l’azienda del consorzio trasporti veneziano, in via Martiri della Libertà.

Caratteristiche tecniche e impiego del nuovo mezzo da 18 metri

Questo nuovo protagonista del trasporto passeggeri veneziano punta a potenziare le linee urbane più frequentate, come la 2, la 4L e la 7. Grazie alla sua struttura da 18 metri, il veicolo può ospitare fino a 140 persone, offrendo una risposta concreta alla domanda di mobilità quotidiana.

Attualmente impegnato in una fase di test tecnici prima dell’impiego definitivo, il bus vanta un’autonomia energetica compresa tra i 350 e i 400 chilometri con un solo rifornimento, garantendo la copertura dell’intero turno di servizio senza necessità di soste.

Il piano di potenziamento della flotta a zero emissioni entro il 2027

L’arrivo di questo sesto mezzo pubblico a idrogeno si inserisce all’interno un piano di ammodernamento della flotta ambizioso, che mira a rispondere con fermezza alle attuali sfide climatiche.

Più nel dettaglio, entro il mese di giugno 2026, nello specifico, il parco mezzi si arricchirà di ulteriori 88 veicoli, con l’obiettivo di raggiungere una flotta complessiva di 94 autobus a zero emissioni entro il 2027.

Un piano che testimonia la volontà di puntare su vettori energetici puliti, trasformando il sistema dei trasporti in un modello di sostenibilità all’altezza dei più moderni standard internazionali.

Infrastrutture di ricarica e il futuro polo di Porto Marghera

Per alimentare il parco veicoli, inoltre, la città sta potenziando le proprie infrastrutture, partendo dalle attuali postazioni di ricarica situate a San Giuliano, che già oggi consentono di gestire circa dieci cicli di rifornimento quotidiani.

Tuttavia, la vera svolta avverrà con la creazione di un polo industriale dedicato a Porto Marghera; questo centro, nato dalla collaborazione con Eni, si occuperà della produzione e della distribuzione dell’idrogeno su larga scala. Tale struttura diverrà il cuore energetico del sistema TPL, assicurando la piena operatività della flotta progressivamente, con l’entrata in servizio dei nuovi mezzi.

La nuova centrale operativa e i sistemi di informazione

Parallelamente al rinnovo dei mezzi, la gestione del traffico urbano trova una nuova “mente” tecnologica in una centrale operativa di 80 metri quadrati, progettata per coordinare con precisione millimetrica bus, tram e il sistema People Mover.

Il nucleo di questa struttura – la nuova Centrale ACTV – è un videowall, un grande sistema di visualizzazione composto da 21 schermi ad alta definizione che permette ai tecnici di monitorare in tempo reale ogni singolo movimento sulla rete stradale.

Sfruttando la velocità della fibra ottica e una potente infrastruttura server, il centro non solo ottimizza i flussi di servizio, ma potenzia drasticamente la comunicazione con l’utenza. Le informazioni sugli spostamenti verranno infatti diffuse in modo capillare e istantaneo attraverso i display alle fermate e i canali digitali, rendendo l’esperienza di viaggio dei passeggeri sempre più semplice, puntuale e trasparente.

