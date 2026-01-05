AUTOBUS

C’è un Veneto che si sveglia prima dell’alba: è quello dei pendolari che corrono verso i poli produttivi, degli studenti con lo zaino in spalla e dei turisti pronti a perdersi tra tesori artistici senza tempo. Per tutti loro, l’esperienza di attraversare questa terra sta per cambiare ritmo, puntando a una fluidità che, nel campo della mobilità collettiva, promette di annullare le distanze tra le aspirazioni individuali e le opportunità offerte dal territorio.

Il nuovo anno si apre infatti con una svolta decisiva per il settore dei trasporti regionale; un segnale di rinnovamento che punta a trasformare il trasporto passeggeri in un ecosistema moderno, capace di tenere il passo con una società che non si ferma mai.

Nuove risorse dal Fondo Nazionale Trasporti per la mobilità collettiva

L’impulso a questo cambiamento arriva direttamente dal Fondo Nazionale Trasporti, che ha dato il via libera a una nuova tranche di circa 52 milioni di euro. Nel dettaglio, si tratta di 51,87 milioni di euro che, sommandosi ai finanziamenti già erogati in precedenza, consentono alla Regione di raggiungere il traguardo complessivo di 311,52 milioni di euro interamente dedicati alla mobilità nel 2025.

Come evidenziato dall’assessore regionale Diego Ruzza, questo impegno finanziario è il pilastro che garantisce l’operatività delle ventinove aziende di trasporto attive sul territorio, offrendo una base solida a un comparto che è linfa per l’economia e la coesione sociale veneta.

Dalle lagune alle strade: una strategia capillare per i trasporti

La pianificazione di questi fondi ha l’obiettivo di non trascurare alcun distretto, adattandosi alle diverse necessità di spostamento che caratterizzano il Veneto, dai bus urbani ai tram, fino alla peculiare navigazione lagunare. La priorità, specifica il sito ufficiale della Regione, è “garantire la qualità e continuità del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare.”

Guardando alla distribuzione geografica, la provincia di Venezia ottiene la quota più rilevante con 21 milioni di euro, seguita da Padova con 7,8 milioni e Verona con 7,2 milioni.

Anche le altre realtà provinciali vedono investimenti significativi: Treviso riceverà 5,5 milioni, Vicenza 5,4 milioni, mentre alle aree di Belluno e Rovigo sono stati destinati rispettivamente 2,6 e 2,1 milioni di euro.

Il passeggero al centro del TPL: efficienza e diritto alla mobilità

L’obiettivo di questo piano è garantire che ogni passeggero, a prescindere dal proprio comune di residenza, possa finalmente fare affidamento su collegamenti che siano frequenti, puntuali e, soprattutto, integrati.

Per l’assessore Ruzza, in particolare, difendere il diritto alla mobilità è una priorità che deve tradursi in soluzioni concrete per la vita di ogni giorno. Ed è proprio attraverso questa nuova dotazione che il trasporto pubblico locale aspira a diventare una scelta preferenziale e competitiva rispetto all’utilizzo dell’auto privata, promuovendo un modo di viaggiare che sia allo stesso tempo rapido, sostenibile e attento al territorio.

