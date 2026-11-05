AUTOBUS

15 milioni nel 2028 e 35 nel 2029. La priorità andrà ai giovani per incentivare l’uso di autobus, tram, treni e vaporetti. I dettagli.

Spostarsi tra le città e le province del Veneto potrebbe diventare più conveniente nei prossimi anni. La giunta regionale ha dato il via libera a un piano da 50 milioni di euro, distribuiti su due annualità, destinato a ridurre l’impatto delle tariffe a carico dei passeggeri.

L’iniziativa punta a trasformare le abitudini di viaggio sul territorio, offrendo un’alternativa concreta e vantaggiosa all’uso del veicolo privato. Attraverso questa dotazione, la Regione intende rendere la mobilità collettiva una scelta spontanea e accessibile, riducendo le spese quotidiane per le famiglie ed elevando la qualità dei collegamenti sul territorio.

Risorse in due fasi con priorità agli studenti e alle nuove generazioni

L’impegno economico pianificato dalle istituzioni regionali seguirà una scansione temporale precisa per accompagnare l’entrata in funzione delle novità.

Nel 2028 verranno erogati i primi 15 milioni di euro, contestualmente al debutto della prima fase del progetto previsto per la seconda metà dell’anno.

La quota principale, pari a 35 milioni di euro, sarà invece destinata al 2029, periodo in cui l’intervento raggiungerà la sua piena operatività.

Le somme stanziate permetteranno di rimborsare gli operatori del settore per le minori entrate generate dai prezzi ribassati.

Il presidente della Regione Alberto Stefani ha evidenziato come l’attenzione iniziale si concentrerà sui giovani, con l’intento di avvicinarli all’impiego abituale di autobus, treni, tram e vaporetti, per poi ampliare la platea dei beneficiari ad ulteriori fasce di utenti nei mesi a venire.

Verso il titolo di viaggio unico per superare la frammentazione

Il taglio dei costi s’inserisce nel più ampio disegno di riorganizzazione del trasporto pubblico locale, incentrato sulla creazione di un biglietto unico su scala regionale.

Il provvedimento approvato dall’esecutivo si trova ora sul tavolo delle commissioni consiliari competenti, passaggio propedeutico prima dell’esame definitivo e della discussione nell’aula del Consiglio regionale.

L’assessore ai Trasporti, Mobilità e Lavori Pubblici Diego Ruzza ha ribadito la volontà di lasciarsi alle spalle l’attuale parcellizzazione di tessere e titoli aziendali. L’obiettivo è mettere a disposizione del trasporto passeggeri uno strumento integrato e agile, in grado di semplificare gli spostamenti su tutta la rete dei trasporti veneta e competere direttamente con il traffico privato.

Digitalizzazione e pagamenti contactless : i fondi a sostegno delle aziende

A supporto di questa trasformazione tariffaria e gestionale, la Regione ha già attivato un canale d’investimento specifico sul fronte dell’innovazione tecnologica.

Un bando approvato a settembre mette a disposizione delle aziende del comparto e delle autorità cittadine oltre 11 milioni di euro, attinti dalle risorse europee del programma Fesr 2021-2027 tramite contributi a fondo perduto. I

finanziamenti serviranno ad acquistare validatori di nuova generazione per il pagamento digitale contactless, sistemi per i titoli di viaggio su smartphone e display informativi alle fermate.

Le imprese e gli enti interessati hanno tempo fino al 3 dicembre per inoltrare la domanda attraverso il portale Fondi.RVE.

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