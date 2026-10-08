AUTOBUS

5 milioni di euro per rinnovare la flotta extraurbana con 12 pullman di ultima generazione, inclusi due mezzi elettrici e modelli bipiano.

In arrivo nuovi autobus per collegare l’asse stradale tra il capoluogo abruzzese e Roma. La società Tua Abruzzo ha approvato un piano da 5 milioni di euro destinato al rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale (TPL) operativa sulla tratta L’Aquila-Roma.

L’intervento porterà sull’itinerario dodici autobus di ultima generazione, con l’obiettivo di ammodernare le tecnologie di bordo e incrementare la qualità complessiva dell’esperienza di viaggio.

L’ingresso graduale degli autobus in strada

Il ricambio dei mezzi prenderà il via con l’immissione in servizio dei primi tre autobus bipiano Setra, scelti per garantire una maggiore capienza di passeggeri.

L’allestimento della linea proseguirà successivamente con l’inserimento di cinque veicoli Irizar.

Il piano vedrà poi l’esordio di due bus elettrici Yutong, per arrivare al completamento definitivo attraverso la consegna degli ultimi due bipiano Setra.

Dotazioni di bordo e protezioni tecnologiche alla guida

L’impiego dei nuovi mezzi punta a innalzare sia i requisiti di sicurezza stradale sia il livello di comfort di chi percorre abitualmente questa rotta.

All’interno dell’abitacolo, nello specifico, i viaggiatori disporranno di sedute reclinabili con cinture di sicurezza, prese USB, punti luce da lettura singoli, connessione Wi-Fi e monitor dedicati alle informazioni sulle corse.

Sul versante della prevenzione e della tutela di passeggeri e conducenti, gli autobus integreranno impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi elettronici ADAS per l’assistenza attiva alla guida.

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