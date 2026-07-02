TPL Trieste, dal 14 luglio addio alle obliteratrici: ecco tutte le novità
Tra due settimane i vecchi timbri spariranno, ma alcune innovazioni sono già presenti a bordo dall’inizio di luglio. Scopri di più.
A partire dal 14 luglio 2026, i bus di Trieste saluteranno le storiche obliteratrici meccaniche per accogliere un nuovo sistema di convalida totalmente digitale su ogni mezzo della flotta.
Il tramonto della timbratura manuale
La decisione della società che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale (TPL), Trieste Trasporti, segna la conclusione di un percorso di ammodernamento tecnologico avviato da tempo.
Questa scelta impone ai passeggeri un nuovo approccio verso il viaggio, poiché dal giorno della scadenza fissata non sarà più possibile inserire fisicamente il biglietto nelle fessure degli apparecchi tradizionali.
Al loro posto, la tecnologia Eva diventerà l’unico strumento abilitato alla lettura dei titoli di viaggio, garantendo una gestione più rapida dei flussi di persone che scelgono la mobilità urbana per i propri spostamenti quotidiani.
Per assicurare una transizione senza intoppi, l’azienda ha predisposto appositi avvisi a bordo che ricordano ai passeggeri la data del cambiamento definitivo.
Pagamenti rapidi e flessibilità per i gruppi
Già nelle settimane precedenti all’addio definitivo del vecchio sistema, sono entrate in funzione opzioni avanzate che facilitano l’acquisto dei titoli per il trasporto passeggeri direttamente a bordo.
Grazie ai lettori contactless, ad esempio, è ora possibile, inoltre, gestire la salita di più persone contemporaneamente, fino a un tetto di dieci viaggiatori, utilizzando un unico supporto elettronico o un biglietto pluricorse dotato di codice ottico.
Un’evoluzione che permette di eliminare le attese e che semplifica l’esperienza di chi utilizza i trasporti cittadini occasionalmente o in compagnia.
Istruzioni pratiche per i passeggeri
Per validare correttamente la propria corsa, il passeggero dovrà accostare il QR code del biglietto al sensore della macchina Eva, restando a una distanza di circa dieci centimetri.
Il completamento della procedura è immediato e viene segnalato visivamente da un messaggio sul display accompagnato da una luce di colore verde.
Su ogni vettura saranno operativi almeno due punti di scansione, posizionati in prossimità delle zone di ingresso.
Se il tragitto prevede l’impiego di più linee, l’utente è tenuto a registrare nuovamente il proprio passaggio a ogni cambio di veicolo, assicurando così la piena regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, anche se il trasferimento avviene entro il limite temporale di validità del titolo.
Ottimizzazione della spesa e gestione degli abbonati
Un vantaggio significativo di questo aggiornamento risiede nella capacità del software di calcolare, al termine della giornata, l’addebito più economico possibile in relazione al volume di spostamenti compiuti.
Se un gruppo cambia autobus, inoltre, è necessario ripetere la selezione del numero di passeggeri sul terminale del nuovo mezzo; in questo caso, l’infrastruttura informatica integrerà automaticamente la transazione precedentesenza gravare ulteriormente sulle finanze dell’utente.
Per quanto riguarda invece i possessori di abbonamenti, le attuali regole non prevedono l’obbligo di sottoporre il titolo ai lettori ottici, mantenendo le consuete modalità di fruizione del servizio senza necessità di convalida.
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