Addio biglietti sugli autobus trentini. L’attesa non sarà troppo lunga: le prime installazioni dei lettori sono previste entro la fine del 2025.

Il trasporto pubblico locale (TPL) trentino si prepara a compiere un balzo in avanti significativo, accogliendo a bordo dei propri mezzi una rivoluzione che promette di semplificare radicalmente la vita dei passeggeri: l’introduzione dei sistemi di pagamento contacless.

Questa innovazione, già consolidata con successo in molte città italiane ed europee, è destinata a trasformare l’esperienza di viaggio, archiviando definitivamente lo stress legato alla ricerca del biglietto prima di salire.

Tramite questa nuova modalità, validare il viaggio non sarà più un problema: invece di cercare la moneta o il biglietto cartaceo, sarà sufficiente avvicinare la carta bancaria o un qualsiasi dispositivo abilitato, come uno smartphone o uno smartwatch, al lettore.

Addio biglietti e contanti sui bus trentini

Per chi non è titolare di un abbonamento, la prassi attuale è chiara: il trasporto richiede l’acquisto di un biglietto, fisico o digitale, reperito presso rivendite autorizzate, applicazioni dedicate o distributori.

L’arrivo del sistema contactless non solo garantirà maggiore fluidità e semplicità agli utenti, ma offrirà anche un notevole beneficio operativo alle aziende di trasporto passeggeri, riducendo in modo significativo la complessa gestione del denaro contante.

TPL più efficiente per un Trentino più accessibile

Questa modernizzazione non è frutto del caso, ma è stata spinta con determinazione in sede di Consiglio provinciale dal consigliere della Lega, Mirko Bisesti, il quale ha sottolineato ha evidenziato con chiarezza che, in un panorama tecnologico che mette a disposizione strumenti semplici e sicuri, è un imperativo categorico che anche il sistema di mobilità provinciale si apra a modalità di pagamento più moderne, come l’uso diretto a bordo di carte bancarie o dispositivi mobili.

L’introduzione del pagamento contacless a bordo degli autobus è vista come la chiave per rendere il trasporto pubblico non solo più fruibile, moderno e competitivo, promuovendo promuovere attivamente una mobilità più sostenibile, anche dal punto di vista sociale.

La tabella di marcia: i prossimi passi

La richiesta di Bisesti ha trovato terreno fertile: l’Assessore provinciale all’Urbanistica, Energia e Trasporti, Mattia Gottardi, ha confermato che la novità è già stata inclusa nei programmi operativi della Provincia.

L’installazione dei lettori contactless sugli autobus è strettamente correlata all’implementazione del nuovo sistema informatico destinato al monitoraggio dei mezzi di Trentino Trasporti, il cui bando di partenariato pubblico-privato è prossimo alla pubblicazione.

L’attesa non sarà troppo lunga: le prime installazioni di questi innovativi sistemi sono previste entro la fine del 2025.

