AUTOBUS

Servizio gratuito sotto gli 11 anni. Nessun rincaro per treni, previste agevolazioni e flessibilità nei pagamenti.

Via libera al rincaro del biglietto del trasporto pubblico locale (TPL) in Toscana. A partire dal primo agosto, il costo del singolo ticket di viaggio passerà da 1,70 a 2 euro.

Questa variazione interrompe una fase di stabilità durata tre anni e che risponde direttamente alla pressione esercitata dal rincaro generale dei prezzi e dalle oscillazioni dei costi energetici e dalle clausole contrattuali legate all’inflazione.

Il peso dell’inflazione e il confronto nazionale

L’aggiornamento delle tariffe è, infatti, una conseguenza diretta di accordi sottoscritti oltre un decennio fa, i quali prevedono un allineamento automatico dei prezzi delle tariffe in base agli indici Istat e al costo della vita.

Nonostante questa modifica, la tariffa toscana si mantiene su livelli simili a quelli di grandi centri urbani come Roma e Genova, restando comunque più contenuta rispetto ai 2,20 euro di Milano o ai 2,30 euro richiesti a Bologna.

In merito, si evidenzia che questa manovra riguarderà solo la mobilità su gomma, lasciando invariati i costi per chi utilizza il servizio ferroviario.

L’impegno finanziario e il rinnovo del parco mezzi

L’adeguamento del prezzo del biglietto si inserisce in un quadro di importanti investimenti destinati al trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di offrire un servizio più moderno ed efficiente.

In merito, stando a quanto dichiarato dal presidente della Regione Eugenio Giani, negli ultimi tempi sono stati introdotti oltre mille nuovi autobus, un’operazione che ha permesso di abbassare l’età media dei mezzi in circolazione da tredici a sette anni.

Entrando più nel dettaglio, sul fronte delle risorse economiche, la Regione ha messo a disposizione 144 milioni di euro nell’ultimo anno, a fronte di un apporto territoriale di 38 milioni garantito dall’insieme di Comuni e Province. In questo contesto, il capoluogo fiorentino ha contribuito con circa 12 milioni di euro per garantire la tenuta del sistema di trasporto passeggeri sul territorio.

Misure di sostegno per studenti e famiglie

Per mitigare l’impatto della nuova tariffa, sono state confermate diverse agevolazioni dedicate alle fasce della popolazione che utilizzano il mezzo pubblico con maggiore frequenza.

Gli studenti sotto i 26 anni, ad esempio, non vedranno aumentare il costo dei propri abbonamenti per le tratte extraurbane, grazie a una copertura economica garantita direttamente dalla Regione.

Al contempo, è stata introdotta una novità rilevante sul fronte della flessibilità nei pagamenti: per la prima volta sarà possibile suddividere il costo della tessera annuale per i bus in quattro rate, facilitando così la gestione delle spese domestiche.

Cambiano anche le regole per i più piccoli, con la gratuità che non sarà più determinata dall’altezza, ma semplicemente dal compimento degli 11 anni.

Il coordinamento con le agevolazioni locali

Resta ora da definire come i nuovi prezzi interagiranno con i sistemi di agevolazione già attivi in alcune realtà cittadine.

Esistono infatti dei meccanismi di bonus e sussidi TPL, come quelli presenti a Firenze, che l’assessorato ai trasporti intende valutare singolarmente per armonizzarli con il piano regionale.

L’obiettivo è quello di preservare un equilibrio tra la sostenibilità dei conti pubblici e la necessità di incentivare una mobilità sostenibile, cercando di offrire soluzioni concrete a chi sceglie il trasporto pubblico per i propri spostamenti quotidiani, nonostante le crescenti criticità legate al panorama economico attuale.

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