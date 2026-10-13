AUTOBUS

Silenzio a bordo, accessibilità garantita e impatto zero per il trasporto passeggeri urbano: le caratteristiche dei nuovi mezzi.

I motori a combustione lasciano spazio al silenzio delle batterie. Al Centro Intermodale di Carbonia sono stati presentati i primi quattro bus elettrici a zero emissioni firmati ARST, già attivi nelle strade di Alghero e Oristano.

I mezzi pubblici costituiscono la prima parte di una fornitura complessiva superiore alle trenta unità destinate ai cinque centri urbani dell’isola in cui l’azienda gestisce il trasporto pubblico locale, rete che include anche i territori di Iglesias e Macomer.

Autonomia di carica e manovrabilità tra le vie del centro

La fornitura comprende due varianti costruttive realizzate dal produttore TAM: la versione Vero 8, che sviluppa una lunghezza poco inferiore agli otto metri ed è in grado di accogliere fino a 54 viaggiatori, e il modello Vero 10, lungo circa dieci metri con una capienza complessiva di 73 posti, dei quali dodici a sedere.

Dotati di un’autonomia dichiarata di 280 chilometri, questi veicoli nascono per rispondere alle esigenze dei trasporti cittadini, affrontando senza difficoltà tratti in salita e passaggi stretti all’interno del reticolo viario storico.

Accessibilità facilitata e videosorveglianza a bordo

La progettazione dei veicoli guarda alla comodità del trasporto passeggeri attraverso soluzioni di imbarco semplificate: la presenza del pianale ribassato si combina con un dispositivo che permette all’autobus di inclinarsi lateralmente verso il marciapiede durante le soste.

L’accesso alle persone su sedia a rotelle è garantito da una rampa manuale a ribalta che conduce a una postazione riservata nell’abitacolo. La tutela di chi viaggia e del personale alla guida è affidata a un sistema integrato di videosorveglianza composto da cinque telecamere interne per ogni mezzo.

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