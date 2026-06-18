AUTOBUS

Roma saluta definitivamente la ferrovia Termini-Centocelle, la storica linea che ha collegato per anni la stazione e principale snodo di intermobilità romana con il colorato quartiere del quadrante est della Capitale, lasciando spazio a un piano di potenziamento dei bus che ridefinisce la mobilità lungo l’asse della via Casilina attraverso il rafforzamento delle linee 105 e 409 e l’introduzione di nuovi collegamenti. Approfondiamo la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL).

Uno scenario in evoluzione per il trasporto passeggeri

La chiusura della vecchia linea su rotaia si inserisce in un programma più ampio di ammodernamento del trasporto pubblico locale nel quadrante est della capitale.

Questo passaggio precede la futura trasformazione dell’infrastruttura nella tranvia Termini-Tor Vergata e accompagna l’estensione della Metro C verso il Colosseo, oltre al completamento del nodo ferroviario del Pigneto

L’obiettivo è quello di adeguare i flussi dei mezzi di superficie alle mutate esigenze di un territorio in costante trasformazione urbanistica.

Il debutto e il percorso della linea 104

Per garantire la continuità degli spostamenti e facilitare lo scambio tra diversi vettori, è stata istituita la nuova linea 104, entrata in funzione all’inizio di giugno.

Il tragitto di questo collegamento unisce i nodi della metro C di Parco di Centocelle e Malatesta, transitando per arterie stradali di rilievo come via dell’Acqua Bullicante e via Casilina.

Il percorso tocca via Roberto Malatesta, via Erasmo Gattamelata e largo Preneste, creando una connessione diretta tra le fermate della metropolitana e la rete dei tram che serve l’area di via Prenestina.

Potenziamento delle frequenze sulla rete bus esistente

Il piano di riorganizzazione prevede inoltre una maggiore disponibilità di corse per le linee storiche del quartiere, con l’intento di ridurre i tempi di attesa alle fermate.

La linea 105, che copre il tratto tra il parco di Centocelle e la stazione Termini, beneficia di un incremento delle corse in circolazione.

Allo stesso modo, sono stati intensificati i passaggi per la 409, che rappresenta un collegamento vitale per chi si sposta quotidianamente tra la zona della Casilina e quella di Tor Pignattara.

Supporto nelle ore di punta e servizi festivi

Un’attenzione specifica è stata rivolta ai momenti di punta attraverso l’attivazione della linea 105L.

Questo collegamento di rinforzo opera dal lunedì al venerdì durante le fasce mattutine e pomeridiane, sovrapponendosi parzialmente alla 105 tradizionale per agevolare il transito tra Centocelle e il Pigneto.

Per quanto concerne la gestione degli orari, l’offerta di trasporti si amplia ulteriormente: la linea 104, inizialmente attiva solo nei giorni feriali dalle 6:00 alle 21:00, viene estesa anche alle giornate festive a partire dal 21 giugno, garantendo una copertura costante durante tutta la settimana.

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