AUTOBUS

Entro la prossima estate, per la precisione luglio, il sistema di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, denominato ClicBus, verrà esteso a sette nuovi quadranti periferici della Capitale. La misura punta a potenziare i collegamenti in zone attualmente scarse di servizi, sostituendo le linee bus tradizionali con navette flessibili prenotabili tramite piattaforma digitale.

I nuovi confini della mobilità a chiamata

L’espansione del progetto toccherà territori situati oltre il Grande Raccordo Anulare, storicamente caratterizzati da una rete di trasporto pubblico locale (TPL) meno capillare.

Nello specifico, i mezzi inizieranno a circolare nelle aree di Cerquette, Cinquina e Corcolle, oltre che a Valle Borghesiana, Falcognana e Paglian Casale. Il piano di potenziamento si completa con l’inclusione di Trigoria e del Castello della Cecchignola, portando così la modalità di TPL a chiamata in settori della città dove il trasporto passeggeri richiede soluzioni più dinamiche rispetto ai percorsi fissi.

Funzionamento e gestione dei viaggi TPL

Per accedere al servizio, i passeggeri devono utilizzare un’app dedicata, compatibile con i principali smartphone, attraverso la quale è possibile indicare il punto di partenza e la meta finale. In alternativa, per chi non dispone di strumenti digitali, è disponibile una linea telefonica specifica per organizzare lo spostamento.

Il sistema elabora la richiesta in tempo reale, fornendo indicazioni sul tragitto e sulla tempistica prevista per l’arrivo della navetta.

Le prenotazioni sono attive tutti i giorni in una fascia oraria che va dalle 5:30 del mattino fino alle 23:30, richiedendo un preavviso minimo di trenta minuti.

Regole d’uso e tariffe

L’accesso ai veicoli è agevolato per chi già possiede un abbonamento Metrebus valido, che permette di viaggiare senza costi aggiuntivi.

In alternativa, è possibile regolarizzare la corsa direttamente a bordo utilizzando carte di credito o pagamenti elettronici.

Una gestione corretta delle prenotazioni è inoltre essenziale per il buon funzionamento della rete: le eventuali disdette devono essere comunicate almeno un’ora prima della partenza. Qualora un utente effettui cancellazioni frequenti ridosso del termine stabilito, il gestore potrebbe applicare restrizioni temporanee alla possibilità di prenotare nuovi viaggi.

La trasformazione delle linee tradizionali

L’introduzione di questa tecnologia porta con sé una modifica strutturale dei collegamenti ordinari in diverse zone periferiche. In coincidenza con l’avvio delle nuove navette, diverse linee bus classiche verranno interrotte per ottimizzare le risorse.

A Trigoria, ad esempio, cesserà il servizio della linea 795, mentre a Borghesiana e Cecchignola verranno eliminate rispettivamente la 052 e la 555. Simili variazioni interesseranno anche Cinquina, con la soppressione delle linee 340 e 344D, e Corcolle, con la cancellazione del prolungamento dello 042P, e a Cerquette, con l’eliminazione della 027, segnando un passaggio definitivo verso un modello di mobilità che si adatta alla domanda effettiva degli abitanti piuttosto che seguire programmi rigidi.

Prospettive e dubbi dei passeggeri

Sebbene l’iniziativa rappresenti un tentativo concreto di modernizzare il trasporto cittadino, non mancano le perplessità da parte dei residenti. Alcuni cittadini che già utilizzano il sistema segnalano una rigidità nelle prenotazioni che mal si sposa con le necessità improvvise, manifestando timore per la scomparsa dei bus di linea.

La sperimentazione estiva sarà dunque un test decisivo per verificare se questo modello possa realmente contrastare il senso di isolamento dei quartieri più distanti dal centro o se, al contrario, necessiti di ulteriori correttivi per garantire una connettività efficace a tutta la popolazione.

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