A partire dal 22 dicembre, il panorama del trasporto pubblico romano vedrà una temporanea riduzione della flotta operativa per un periodo stimato di tre settimane. L’azienda Atac ha infatti stabilito la sospensione della circolazione per 110 autobus da 18 metri, i cosiddetti bus snodati, al fine di permettere lo svolgimento di accurate verifiche tecniche.

La misura si è resa necessaria dopo che il costruttore ha segnalato la possibilità di malfunzionamenti nei sistemi antincendio, spingendo la società dei trasporti ad agire tempestivamente per garantire l’incolumità di passeggeri e operatori.

Le ragioni dell’intervento tecnico

La decisione di procedere con questa revisione straordinaria scaturisce da un evento specifico riguardante un singolo mezzo, da cui è stato visto fuoriuscire del fumo; autobus che sarà presto sostituito.

Questo episodio ha indotto il produttore, Solaris Bus&Coach – che è fornitore ad Atac dei 110 bus ibridi da 18 metri e dei 322 bus da 12 metri a metano -, a richiedere un monitoraggio precauzionale su tutta la serie dello stesso modello, assicurando che le operazioni di controllo non graveranno economicamente sulle casse di Atac.

Tale scelta punta stroncare sul nascere ulteriori potenziali pericoli legati a combustioni improvvise dei motori, noti nella Capitale come fenomeni “Flambus” – ovvero “autobus in fiamme”: termine nato su internet e che deriva dalla fusione delle parole “fiamma” in latino e “bus” -, mantenendo, così, elevati standard di sicurezza e affidabilità del servizio di trasporto pubblico locale (TPL).

Un investimento per la mobilità futura

Gli autobus oggetto di controlli, dotati di tecnologia mild hybrid e conformi alle normative Euro 6, costituiscono un elemento centrale nel piano di ammodernamento del trasporto passeggeri in vista del Giubileo 2025.

L’operazione di acquisto ha comportato un esborso totale di 46,5 milioni di euro, gran parte dei quali (per la precisione, 42 milioni) provenienti dai finanziamenti stanziati proprio per il prossimo Anno Santo mentre una quota minoritaria è stata coperta direttamente dall’azienda TPL.

Inoltre, si sottolinea che l’accordo con il fornitore include una clausola di manutenzione completa per dieci anni, finalizzata proprio a preservare l’efficienza dei mezzi pubblici nel tempo.

Garanzia di continuità per il resto della flotta

Mentre i 110 mezzi ibridi saranno impegnati nelle officine per le ispezioni, la continuità del servizio sarà supportata dalle altre tipologie di veicoli presenti nella flotta TPL.

Le autorità del trasporto pubblico locale hanno confermato che i controlli non riguardano, infatti, né i 322 autobus alimentati a metano né i mezzi completamente elettrici, poiché sprovvisti del sistema ibrido oggetto della segnalazione. Pertanto, questi bus rimarranno regolarmente in funzione, minimizzando l’impatto degli accertamenti tecnici sulla mobilità quotidiana della Capitale.

