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80 milioni di euro per sostenere gli adeguamenti contrattuali previsti e rispettare gli impegni fissati dai contratti collettivi nazionali (CCNL autoferrotranvieri 2024-2026) nel settore della mobilità. È questa la decisione adottata dal Governo per garantire solidità al sistema del trasporto pubblico locale (TPL).

Nel corso di un vertice presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, è emersa la volontà di utilizzare la prossima manovra finanziaria come pilastro per il finanziamento dei costi legati al rinnovo del contratto collettivo per il periodo 2024-2026.

La proposta è stata accolta dalle associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra, le quali hanno assicurato la piena attuazione degli obblighi contrattuali a fronte delle garanzie ricevute dalle istituzioni.

Il piano finanziario per la mobilità collettiva

Durante il vertice al MIT, a cui hanno partecipato sia le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, insieme alle associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra, è stato delineato un percorso per stabilizzare il comparto in un contesto economico complesso.

Più nel dettaglio, il Governo intende avvalersi della legge di bilancio per rendere permanente la copertura delle spese necessarie all’adeguamento delle retribuzioni degli autoferrotranvieri.

La reazione delle associazioni di categoria

Le sigle datoriali Agens, Anav e Asstra hanno espresso un parere positivo rispetto alle intenzioni manifestate dall’esecutivo e dal viceministro Rixi.

Le tre associazioni datoriali hanno riconosciuto l’importanza di disporre di risorse certe, elemento che permette loro di confermare l’impegno di rispettare i termini degli accordi sottoscritti.

Specificità territoriali e gestioni commissariali

Un elemento rilevante emerso riguarda anche l’attenzione verso le Regioni a statuto speciale, le province autonome e le gestioni commissariali governative. Il Governo si è infatti impegnato a predisporre uno strumento normativo specifico che possa risolvere le complessità amministrative e gestionali di queste aree.

Le associazioni di categoria considerano questa apertura un passo avanti significativo per assicurare un trattamento uniforme a tutto il settore dei trasporti su scala nazionale.

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