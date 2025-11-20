AUTOBUS

L’attesa è finita, o meglio, è stata clamorosamente battuta sul tempo: Reggio Calabria ha compiuto un balzo storico, accelerando i propri obiettivi di mobilità sostenibile e completando, prima della scadenza prefissata, la misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) dedicata al rinnovo delle flotte del trasporto pubblico locale (TPL).

Un risultato che ha portato la città alla realizzazione di una nuova infrastruttura di ricarica per gli autobus elettrici presso la sede dell’azienda municipale dei trasporti (Atam). L’impianto è stata installato insieme all’acquisizione di sessantasei nuovi bus elettrici da parte di Atam, una fornitura che costituisce circa la metà del parco mezzi attualmente disponibile.

Secondo il Sindaco Falcomatà, l’intervento migliora la qualità del servizio offerto e, di conseguenza, avrà un impatto sulla quotidianità dei cittadini che utilizzano i servizi di trasporto pubblico.

Trasporto green a Reggio Calabria: il nuovo hub

L’Atam ha messo dunque in campo risultati straordinari nel campo della mobilità sostenibile, che riportiamo in breve:

Nuova flotta elettrica : l’acquisizione di ben 66 bus elettrici , che rappresentano circa la metà dell’attuale parco mezzi;

: l’acquisizione di ben , che rappresentano circa la metà dell’attuale parco mezzi; Hub di ricarica d’avanguardia : è stato inaugurato il nuovo impianto strategico, un sistema complesso e funzionante, dotato di 67 colonnine di ricarica ;

: è stato inaugurato il nuovo impianto strategico, un sistema complesso e funzionante, dotato di ; Energia pulita: l’infrastruttura è parzialmente alimentata da due impianti fotovoltaici da 100 kW ciascuno.

L’opera è costata 6,4 milioni di euro ed è stata completata in un tempo record di soli nove mesi.

In merito, si sottolinea che l’intervento rientra in una programmazione più ampia del valore complessivo di circa 46 milioni di euro e l’aspetto più sbalorditivo è che l’intera opera è stata messa a terra con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista per giugno 2026.

TPL sostenibile: il gioco di squadra e la visione europea

Questo risultato è stato illustrato durante la cerimonia tenutasi a Foro Boario da figure chiave come il rup Peter Battaglia, l’amministratore dell’azienda Redel Umberto Barreca e l’amministratore delegato di Atam Giuseppe Basile mentre il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha definito questo successo come il frutto di un “grande gioco di squadra“.

Gli amministratori, nel complesso, considerano questo progetto un investimento profondo nel futuro della città.

Nello specifico, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha affermato che questi interventi sono programmati nella direzione di rendere Reggio Calabria “una città europea al passo coi tempi“.

Sulla stessa linea, l’assessore alla Mobilità Domenico Battaglia ha sottolineato che si concretizza “uno dei progetti di mobilità sostenibile più importanti in Italia”. L’amministratore Barreca, invece, ha specificato che l’opera si configura come un “investimento nella qualità della vita” e nella modernizzazione della mobilità.

Con questo nuovo hub, Reggio Calabria ha infatti stabilito un nuovo standard, ma l’unica sfida che rimane, come ha sottolineato il Sindaco Falcomatà, è assicurarsi che il servizio di trasporto pubblico regionale sia all’altezza del livello stabilito da Atam.

Potrebbe interessarti anche: Fondi TPL: in arrivo altri 7,1 milioni di euro per il trasporto pubblico lombardo