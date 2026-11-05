AUTOBUS

Nel piazzale del Lisert il cambiamento si misura dal silenzio dei motori e dall’assenza di fumo emesso nell’aria. Dove storicamente i depositi del trasporto pubblico locale vedevano l’avvicendarsi di mezzi a gasolio, oggi muove i primi passi un nuovo impianto per la mobilità urbana. L’azienda di trasporto passeggeri Apt Gorizia ha di recente inaugurato a Monfalcone un centro integrato in grado di produrre, stoccare e distribuire idrogeno verde direttamente sul posto. Un’infrastruttura progettata per rifornire la flotta di autobus destinata alle linee cittadine, segnando un’evoluzione concreta verso sistemi di trasporto puliti e sostenibili.

L’architettura del progetto e le località coinvolte

L’operazione rientra nel programma ecoMove, la tabella di marcia con cui il gestore locale sta convertendo impianti e parco veicolari verso fonti energetiche a zero emissioni. La particolarità dell’impianto consiste nel radunare nello stesso sito la generazione da fonti rinnovabili, la trasformazione della risorsa energetica e l’erogazione finale ai mezzi.

Questa configurazione permette di garantire il servizio di trasporto passeggeri nella città di Monfalcone e di estendere i collegamenti ecologici ai vicini centri di Ronchi dei Legionari e Staranzano, migliorando la qualità dell’aria lungo l’intera direttrice isontina.

Cuore tecnologico e capacità produttiva dell’impianto

L’infrastruttura si estende su un’area operativa di circa 3.200 metri quadrati.

Al centro del processo industriale si trova un elettrolizzatore basato sulla tecnologia a membrana a scambio anionico (AEM), caratterizzato da una potenza massima di 1 megawatt.

Progettato per rimanere in funzione a ciclo continuo, il sistema garantisce una produzione giornaliera fino a 453 chilogrammi di idrogeno privo di impronta carbonica.

Per soddisfare le diverse esigenze dei trasporti, la stazione è dotata di una colonna con doppio erogatore a 350 bar per gli autobus e i veicoli pesanti, affiancata da un punto di erogazione a 700 bar pensato per i mezzi leggeri.

L’intera filiera operativa è supervisionata da apparati automatizzati che regolano la compressione, il raffreddamento e la sicurezza dello stoccaggio in tempo reale.

Risorse finanziarie e il ruolo del Friuli Venezia Giulia per il TPL

L’investimento complessivo vede il sostegno dell’Unione europea attraverso NextGenerationEU all’interno del PNRR, che finanziando il 50% della stazione di erogazione contribuisce con 3,4 milioni di euro, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia partecipa direttamente all’opera con 5 milioni di euro.

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