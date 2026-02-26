AUTOBUS

Nel corso del 2025, l’Azienda Napoletana Mobilità ha registrato il passaggio di cento milioni di passeggeri sui propri mezzi, un volume di traffico significativo emerso dalle recenti analisi elaborate da Unico Campania.

Il divario tra carico di lavoro e finanziamenti regionali

I dati diffusi dall’assessore Edoardo Cosenza pongono l’accento sulla centralità del capoluogo nel sistema della mobilità regionale. Sebbene Napoli ospiti circa il 16% dei residenti della Campania, il suo servizio di trasporto locale gestisce il 40% degli spostamenti quotidiani dell’intero territorio.

A fronte di questa mole di lavoro, le risorse assegnate alla società ammontano a 58 milioni di euro, una quota che copre appena l’11% del fondo destinato al settore TPL a livello regionale. Questa sproporzione ha alimentato il dibattito sulla necessità di rivedere i criteri con cui vengono distribuiti i capitali pubblici.

Nuovi criteri per la ripartizione dei fondi per il TPL

La gestione economica del comparto richiede un cambio di rotta rispetto ai parametri utilizzati finora. In merito, le rappresentanze sindacali, con in testa la Filt Cgil, sostengono che i finanziamenti non debbano più seguire logiche puramente storiche, ma debbano riflettere l’effettiva affluenza dei viaggiatori e lo sviluppo delle infrastrutture.

In questa direzione si muove la richiesta di un incremento del budget di almeno dieci milioni di euro, cifra ritenuta indispensabile per garantire la sostenibilità delle operazioni correnti e dei futuri potenziamenti.

Le sfide per il completamento della rete

Il fabbisogno economico è strettamente collegato ai progetti di espansione che l’amministrazione intende concretizzare entro il periodo pasquale. Tra gli obiettivi principali figurano l’estensione del servizio della Linea 6 fino alle otto di sera e l’attivazione della stazione Tribunale.

Questi interventi richiedono investimenti mirati, come già avvenuto per l’apertura del Centro Direzionale e per la gestione dei turni della Linea 6, i cui costi sono stati ripartiti tra l’amministrazione comunale e quella regionale. In questo contesto, la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali appare fondamentale per sbloccare le risorse necessarie a queste implementazioni.

Andamento del mercato e prospettive nazionali

Nonostante le difficoltà strutturali legate al fondo nazionale per i trasporti, che presenta un deficit di oltre due miliardi rispetto alle necessità reali del Paese, il sistema TPL napoletano mostra segnali di vitalità.

Oltre all’elevato numero di passeggeri, si osserva un incremento del fatturato derivante dall’acquisto dei biglietti, segno di una risposta positiva dell’utenza. Il completamento delle statistiche annuali da parte di Unico Campania permetterà a breve di definire con esattezza il quadro economico complessivo, in un momento in cui la domanda di mobilità urbana continua a crescere.

Potrebbe interessarti anche: Bonus trasporti Liguria: treni gratis per i giovani under 19 nel 2026