AUTOBUS

Atm ha dato il via alla riorganizzazione dei trasporti per il periodo estivo, riducendo la frequenza delle corse su tutta la rete milanese tra luglio e agosto.

Il calendario estivo della metro

Il passaggio ai nuovi ritmi di viaggio non avviene in modo simultaneo per tutte le linee della metropolitana. Mentre i passeggeri delle linee M1, M2 e M3 inizieranno a confrontarsi con l’orario estivo già dal 4 luglio, chi utilizza i treni più recenti della M4 e della M5 vedrà scattare le modifiche solo a partire dal 3 agosto.

Una particolarità riguarda il mese di agosto, precisamente dal 3 al 21, quando quasi tutti i percorsi metropolitani adotteranno durante la settimana la cadenza tipica del sabato.

L’assetto ordinario verrà ripristinato completamente solo dopo il 6 settembre.

La viabilità estiva dei tram

Il comparto dei tram si muove secondo una logica di attivazione frazionata che ha visto le prime variazioni già a fine giugno.

Gruppi specifici di linee, come la 4, la 9 e la 31, passerano agli orari estivi con l’inizio di luglio mentre un secondo scaglione che include, il 14, il 16, il 24 e il 27, si deguerà pochi giorni dopo, a partire dal 4 luglio al 30 agosto.

La trasformazione più evidente avverrà però a cavallo tra la fine di luglio e tutto agosto: in questa finestra temporale, i tram circoleranno nei giorni feriali seguendo gli orari del sabato mentre nelle giornate di sabato si applicherà la tabella di marcia solitamente riservata alle domeniche e ai festivi.

Il panorama degli autobus e i collegamenti interurbani

Per il trasporto su gomma, la gestione è più articolata.

Sebbene la maggior parte delle linee urbane abbia già adottato il calendario estivo fino al termine del 6 settembre, alcuni collegamenti ad alta frequentazione, come la circolare 90/91 e diverse altre linee portanti, come la 43, la 49, la 54, l 56 e la 95, manterranno questo assetto fino al termine di agosto.

Durante le settimane centrali di agosto, anche il servizio autobus si uniformerà alla programmazione del sabato per tutta la settimana lavorativa.

Spostandosi verso la periferia, i mezzi interurbani avvieranno la modalità estiva a partire dal 4 luglio, sebbene un gruppo ristretto di linee sia stato escluso dai tagli per tutelare alcuni snodi periferici (fanno eccezione le linee: 140, 709, 926, 923, 423, 424, 43, 433, 528, 542, 560, 561, 566. Resta invece fermo il collegamento 928, la cui sospensione è prevista fino alla fine di agosto.

Servizi a chiamata e festività di metà mese

Le modifiche toccano anche le soluzioni di mobilità più specifiche, come il Chiamabus attivo nel territorio di Peschiera Borromeo, che cesserà l’operatività per tutto il mese di agosto.

Per quanto riguarda la gestione del weekend di Ferragosto, l’azienda TPL ha stabilito che nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto l’intera struttura del trasporto pubblico, dai mezzi pesanti di superficie fino alle metropolitane e ai bus extraurbani, osserverà l’orario festivo.

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