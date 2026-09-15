AUTOBUS

A Milano la storia viaggia sui binari: fino a dicembre tre tram storici e moderni ospitano la mostra itinerante di ATM.

Salire a bordo di un tram qualunque per andare al lavoro o attraversare il centro e ritrovarsi immerso in novantacinque anni di memoria urbana. A Milano il trasporto pubblico locale (TPL) sceglie di raccontare la propria evoluzione direttamente lungo le strade della città, trasformando tre tram della rete quotidiana in veri e propri spazi espositivi in movimento.

Dall’archivio storico al prestigioso Compasso d’Oro

Si tratta di “La storia vale oro”, progetto promosso dalla società di gestione dei trasporti locali per celebrare i suoi novantacinque anni di attività, rendendo omaggio sia al personale aziendale sia ai passeggeri che utilizzano quotidianamente la sua rete di autobus, metropolitane e tram.

In questo modo, il viaggio di tutti i giorni si intreccia con la storia del TPL milanese, mostrando come l’evoluzione dei servizi pubblici abbia accompagnato lo sviluppo della comunità locale.

Fino a dicembre di quest’anno, nel dettaglio, l’iniziativa permette a passeggeri e visitatori di riscoprire quasi un secolo di mutamenti sociali, urbanistici e culturali durante i consueti spostamenti sui binari.

Il percorso espositivo, intitolato “Atm Manifesto – Storie, Viaggi e Design”, trae origine dal ricco patrimonio conservato nell’archivio storico dell’azienda di trasporti milanese e raccoglie circa cento immagini d’epoca insieme alle più note campagne pubblicitarie del passato.

Questa raccolta di testimonianze visive ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale nel maggio del 2026, conquistando il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI per l’eccellenza nel campo della progettazione.

Per consentire a chiunque di fruire di questa galleria itinerante, l’allestimento è stato inserito all’interno di tre veicoli regolarmente impiegati nel trasporto passeggeri: uno storico tram Carrelli attivo sulla linea 1 e due moderni Sirietto in servizio lungo i percorsi delle linee 14 e 27.

I volti e le immagini della storia urbana

Sulle pareti interne delle vetture, la mobilità cittadina si svela attraverso una sequenza di scatti fotografici in bianco e nero che prendono il via dagli anni Venti del Novecento per giungere fino ai giorni nostri.

La mostra propone vedute storiche dei quartieri, sguardi di viaggiatori d’altri tempi e ritratti di conducenti, controllori, operai e tecnici impegnati nelle loro mansioni nel corso degli anni.

Le immagini restituiscono così la dimensione umana di chi ha contribuito alla crescita dell’azienda TPL, offrendo ai cittadini la possibilità di riconoscere i luoghi della propria quotidianità all’interno di una prospettiva storica.

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