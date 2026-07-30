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Il sistema servirà a unire e gestire in modo semplice i biglietti elettronici dei mezzi pubblici. Scopri i prossimi passi.

Novità per il TPL lombardo. L’epoca dei portafogli ingombrati da biglietti cartacei e del passaggio forzato tra applicazioni diverse per cambiare mezzo di trasporto sta per essere archiviata. Al suo posto, un’architettura elettronica che agisce nel silenzio del software si prepara a rendere il trasporto passeggeri un’esperienza integrata e lineare, dove il confine tra un treno regionale, un bus urbano e un battello svanisce dietro un unico gesto digitale.

Con la recente adozione della piattaforma del Csr Digitale, la Lombardia sta infatti avviando un processo di semplificazione della mobilità con l’obiettivo di trasformare la gestione frammentata dei trasporti in un sistema fluido, pronto al suo primo esame pratico nelle aree urbane più affollate della regione.

Un unico biglietto per ogni spostamento

Il sistema digitale, sviluppato da Aria (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia), funge da collettore per i titoli di viaggio elettronici, permettendo ai diversi operatori del trasporto pubblico locale di dialogare senza ostacoli tecnici.

Questa architettura digitale elimina di fatto la necessità di consultare listini e portali differenti: l’obiettivo è garantire che chiunque si sposti sul territorio regionale possa utilizzare treni, metropolitane, battelli, tram o autobus con un unico metodo di accesso e di pagamento.

L’intento è quello di rendere la rete dei servizi TPL un organismo coordinato e integrato, facilitando l’accesso a ogni mezzo disponibile sul territorio.

Il test tra Milano e Monza

La validità di questo sistema verrà verificata sul campo già a partire dal prossimo autunno. Il banco di prova sarà l’area Stibm, che collega Milano e Monza, dove l’integrazione tra le reti di Atm e Trenord permetterà di osservare il comportamento del Csr Digitale in una delle zone a più alta densità di traffico.

Questa fase sperimentale servirà a perfezionare i processi di interoperabilità, assicurando che il passaggio tra le varie modalità di trasporto avvenga in modo istantaneo per chi viaggia.

I prossimi passi

Mentre la cornice normativa e tecnica è stata già delineata dalla Regione, il completamento dell’opera richiede ora l’adeguamento dei sistemi informatici di tutte le società coinvolte.

I prossimi mesi saranno inoltre necessari per concordare con i gestori del servizio i tempi per l’attivazione definitiva, sia per i titoli prepagati sia per quelli post-pagati.

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