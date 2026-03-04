AUTOBUS

La Regione Lombardia ha confermato il proprio sostegno alla proposta avanzata dal Comune di Melegnano per la realizzazione di un nuovo centro di interscambio modale tra i pullman del trasporto pubblico locale (TPL) e la stazione ferroviaria cittadina, un intervento mirato a favorire l’intermobilità locale attraverso una connessione rapida tra i diversi mezzi di trasporto.

Un’intesa per lo sviluppo della mobilità nel Sud-Est

La proposta è stata discussa in un recente incontro a Palazzo Lombardia tra l’assessore regionale Franco Lucente, il sindaco di Melegnano Vito Bellomo e i referenti dell’Agenzia Tpl di Milano, Monza Brianza e Pavia.

Il confronto si è concentrato sulla realizzazione di un collegamento tra i pullman e la stazione ferroviaria. Per dare seguito a questa visione, la Regione ha già in programma di convocare i vertici e gli esperti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), così da avviare un’indagine tecnica sugli interventi alle infrastrutture necessari per rendere l’opera funzionale e utile per l’intera area geografica.

Efficienza dei trasporti e vantaggi per i viaggiatori

Il piano di sviluppo si inserisce in un contesto di ampi investimenti che l’amministrazione regionale sta attuando sulla direttrice ferroviaria che collega Milano a Piacenza, interessando da vicino il Sud-Est milanese e il Lodigiano.

Grazie alla combinazione delle linee S1 e S12, chi utilizza il treno in questa zona può già usufruire di corse ogni quindici minuti, una frequenza che trasforma il servizio in una sorta di metropolitana all’aperto. In questo contesto, la nascita dell’hub di interscambio rappresenterebbe un vantaggio concreto per migliaia di lavoratori e studenti che ogni giorno si spostano verso Milano, permettendo loro di cambiare mezzo di trasporto in modo rapido e coordinato.

Rigenerazione urbana e territori più connessi

Oltre a migliorare sensibilmente gli spostamenti e l’intermobilità, il progetto porta con sé l’opportunità di rinnovare una porzione significativa della città di Melegnano.

In merito, il sindaco Bellomo ha sottolineato che l’opera è destinata a diventare un punto di riferimento per la Città Metropolitana, elevando lo standard dei servizi TPL offerti ai cittadini. L’iniziativa permetterà infatti di recuperare aree urbane importanti, trasformandole in un valore aggiunto per la comunità locale.

