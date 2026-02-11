AUTOBUS

Muoversi tra le province lombarde sta per diventare un’azione di intermobilità fluida, segnando il tramonto della confusione legata ai diversi titoli di viaggio. L’amministrazione regionale ha infatti tracciato la rotta per una trasformazione radicale che, entro il 2028, permetterà di attraversare l’intero territorio utilizzando esclusivamente un unico biglietto digitale.

Questa innovazione mira a coordinare l’intero settore del trasporto passeggeri, offrendo ai viaggiatori la possibilità di salire su treni, autobus, metropolitane, tram e persino battelli con un solo sistema di pagamento e accesso elettronico. L’annuncio, arrivato dall’assessore Franco Lucente, delinea un futuro per la mobilità in cui la tecnologia si pone al servizio della praticità quotidiana, abbattendo i confini tra i vari servizi di trasporto pubblico locale (TPL).

Milano e Monza: al via la sperimentazione

Il cambiamento non avverrà in modo repentino, ma seguirà un cronoprogramma preciso che inizierà a dare i primi frutti già nel corso di quest’anno. L’area geografica che comprende i territori di Milano e Monza è stata scelta come perimetro per i test iniziali, fungendo da vero e proprio banco di prova per l’intera regione.

Durante questo periodo di rodaggio, l’efficienza delle piattaforme informatiche verrà monitorata costantemente per garantire che il passaggio definitivo avvenga senza criticità per l’utenza. In questa fase intermedia, chi preferisce i metodi tradizionali potrà stare tranquillo: i titoli di viaggio cartacei continueranno a circolare regolarmente, affiancando le nuove soluzioni digitali per assicurare una transizione graduale e inclusiva per ogni fascia di cittadini.

Un’architettura digitale finanziata dall’Europa

Le fondamenta di questo progetto fanno parte di una visione strategica nazionale che punta con decisione sulla digitalizzazione applicata agli spostamenti pubblici. Il sottosegretario Alessio Butti ha confermato che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale sta coordinando un investimento di 60 milioni di euro, attinti dalle risorse del PNRR, per concretizzare il concetto di “Mobility as a Service” (MaaS).

L’idea è quella di creare una rete TPL perfettamente integrata, dove la sinergia tra operatori pubblici e privati sia garantita da infrastrutture informatiche, con l’obiettivo di implementare un ecosistema digitale capace di semplificare la vita dei pendolari e di rendere il trasporto collettivo una scelta sempre più competitiva rispetto ai mezzi privati.

