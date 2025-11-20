AUTOBUS

La mobilità dei cittadini lombardi ha appena ricevuto una nuova accelerazione. In un atto che sottolinea la priorità strategica del settore, la Giunta della Regione Lombardia ha stanziato una somma aggiuntiva significativa per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Il comunicato parla chiaro: oltre 7,1 milioni di euro supplementari confluiscono nelle casse delle agenzie che gestiscono l’intera filiera del trasporto passeggeri. Una mossa che, secondo l’Assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, rappresenta “l’ennesimo atto concreto” a sostegno della rete pubblica locale.

Come abbiamo sottolineato a più riprese, le esigenze del TPL sono costanti e massicce: muovere quotidianamente milioni di passeggeri richiede risorse adeguate, e questo aumento consolida l’impegno regionale a mantenere alta l’efficienza dei servizi di TPL.

In merito, la Regione aveva già provveduto, anticipando una cifra imponente – più di 671 milioni di euro – per coprire l’operatività dei servizi per l’intero 2025. Ciononostante, l’amministrazione ha deciso di intervenire di nuovo per irrobustire ulteriormente il piano di sostegno, garantendo una maggiore liquidità alle strutture che mantengono in movimento la Lombardia.

7,1 milioni di euro per il TPL lombardo

Dotazione finanziaria

Da dove provengono esattamente questi 7,1 milioni di euro aggiuntivi che stanno facendo la differenza? La loro origine attentamente orchestrata.

In primo luogo, si attinge dal progressivo aumento del Fondo Nazionale destinato ai Trasporti. A questa fonte di finanziamento statale, la Regione ha scelto di affiancare risorse proprie, estraendole direttamente dai fondi regionali. Infine, il nuovo riparto è stato influenzato dall’adozione di criteri di distribuzione e norme finanziarie riviste e aggiornate a livello statale.

Un mix che dimostra la volontà di utilizzare ogni leva disponibile per stabilizzare e potenziare il comparto della mobilità.

La ripartizione delle risorse

Stando a quanto specifica Regione Lombardia, nello specifico, la dotazione ammonta, nello specifico, a 7,137 milioni di euro, così ripartiti alle agenzie TPL:

Bergamo 548.619,66;

L’impennata del bilancio: superati i 678 milioni

Il vero impatto di questi 7,1 milioni si misura guardando alla cifra totale destinata al trasporto pubblico locale nell’anno in corso.

Con l’integrazione di queste nuove somme, infatti, il bilancio complessivo del riparto 2025 balza oltre ogni previsione iniziale, superando i 678 milioni di euro. Una cifra importante se si considerano i precedenti 667 milioni, destinati al TPL nel 2024.

L’attuale manovra, quindi, non si limita a coprire le necessità, ma segna una crescita solida e misurabile; l’incremento annuale, nello specifico si attesta a 11 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente.

