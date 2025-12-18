AUTOBUS

La mobilità urbana di Lodi è entrata in una nuova era: quattordici autobus a trazione elettrica sono stati ufficialmente presentati, pronti a integrare e rivoluzionare la flotta di STAR Mobility dedicata al trasporto pubblico locale (TPL).

Non si tratta solo di un cambio di mezzi pubblici, ma di una vera svolta per promuovere la transizione verde nel settore e la qualità dell’aria della città, un impegno sancito dalla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Franco Lucente.

Il rombo silenzioso della transizione nella mobilità lombarda

L’assessore Lucente ha sottolineato come la trasformazione dei trasporti lombardi sia ormai inarrestabile, toccando ogni settore – dalle ferrovie al trasporto passeggeri su gomma, fino ai servizi di navigazione – sempre guidata dall’imperativo della sostenibilità ambientale e dei mezzi “green”.

In questo contesto, la Lombardia conferma il suo impegno nella transizione ecologica nel campo della mobilità collettiva: su 1.100 nuovi bus a ridotto impatto ambientale previsti in circolazione entro il 2026, si registra l’incredibile risultato di oltre 1.000 già pienamente operativi sul territorio.

Nello specifico del Lodigiano, Regione ha fornito un’iniezione di fiducia a STAR Mobility, impegnando 5,5 milioni di euro, attraverso l’Agenzia TPL, per l’acquisto di ben trentuno mezzi di nuova generazione, che includono modelli ibridi, a metano e a gasolio.

PNRR e i 10 milioni per un’infrastruttura strategica

Questi quattordici giganti verdi rappresentano il secondo contingente di mezzi a basso impatto destinati a Lodi.

Essi sono parte integrante di una fornitura più ampia di 19 bus elettrici, la cui acquisizione è stata resa possibile grazie ai fondi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto di vasta portata ha un valore complessivo di circa 10,5 milioni di euro, una cifra che non copre solo l’acquisto dei veicoli, ma finanzia anche la realizzazione di un polo vitale per il futuro elettrico: la nuova stazione di ricarica che sorgerà sul territorio lodigiano.

Il piano quinquennale: cento milioni di euro per il TPL di domani

Guardando all’orizzonte, Lucente ha rivelato la programmazione futura per il quinquennio 2024-2028: in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la Regione ha allocato circa 105 milioni di euro da destinare alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale.

Sfruttando la propria porzione di questi fondi, l’Agenzia che gestisce i servizi nelle province di Milano, Monza, Lodi e Pavia ha già programmato l’acquisto di settantotto ulteriori autobus completamente elettrici.

Questa dedizione alla mobilità pubblica è indiscutibile, come dimostra l’entità dei fondi: la sola Agenzia locale ha ricevuto nel 2025, tra stanziamenti ordinari e straordinari, un totale che ha superato i 490 milioni di euro. Lodi non sta solo rinnovando il parco mezzi, sta investendo con decisione nel proprio futuro sostenibile e nel miglioramento del trasporto passeggeri.

