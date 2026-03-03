AUTOBUS

Livorno accoglie tre nuovi bus a trazione elettrica; mezzi che, dopo il debutto ufficiale in piazza del Luogo Pio, entrano ufficialmente in servizio nella rete cittadina del trasporto pubblico locale (TPL) gestita da Autolinee Toscane.

Fondi TPL per la trasformazione urbana

L’acquisto di questi primi mezzi ha comportato un investimento iniziale superiore a 1,7 milioni di euro, attingendo a un fondo ministeriale complessivo che sfiora i 16 milioni. Questa dotazione, in particolare, sosterrà l’evoluzione tecnologica della mobilità cittadina fino al 2031, garantendo un inserimento costante di veicoli moderni e a basso impatto.

Il Comune ha intercettato queste risorse grazie a una pianificazione attenta contenuta nel Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, che ha permesso di accedere a finanziamenti nazionali dedicati all’ecologia urbana, trasformando queste risorse in un investimento sistemico nel trasporto pubblico volto a ridurre stabilmente i livelli di inquinamento atmosferico.

Innovazione tecnica e accessibilità

La scelta tecnica è ricaduta sui Karsan E-Ata, modelli da dodici metri in grado di ospitare 89 passeggeri con un elevato standard di comfort interno. Con una singola ricarica, questi autobus possono percorrere 450 chilometri, coprendo agevolmente l’intera giornata lavorativa prima di tornare in deposito per circa tre ore e mezzo di rifornimento elettrico rapido.

L’accessibilità è stata curata attraverso un pianale completamente ribassato e una pedana manuale che facilita l’ingresso di chi utilizza la sedia a rotelle. La sicurezza dei viaggiatori è affidata a una dotazione tecnologica che comprende il controllo elettronico della frenata e sistemi per la stabilità, oltre alla capacità di trasformare ogni rallentamento in nuova energia per le batterie.

Silenzio e comfort lungo le strade del centro

Il debutto operativo coinvolgerà la Linea 3, che collega il quartiere Scopaia al centro storico passando per Coteto, offrendo così aria più pulita in una delle zone a maggior densità di traffico. L’esperienza di viaggio cambia profondamente grazie all’assenza di rumore e scossoni, migliorando il benessere sia per chi guida sia per chi usufruisce del trasporto passeggeri.

Per tutelare pedoni e ciclisti, che potrebbero non avvertire l’arrivo del mezzo, gli autobus utilizzano un segnale acustico esterno specifico durante la marcia. Questa caratteristica permette ai mezzi elettrici di integrarsi perfettamente nel contesto urbano senza arrecare disturbo, garantendo comunque la necessaria visibilità sonora.

Verso un nuovo modello di mobilità collettiva

L’inserimento di questi esemplari rappresenta un tassello di un mosaico più grande che ha visto l’introduzione di 99 nuovi bus negli ultimi quattro anni sul territorio. Questa strategia ha prodotto un risultato tangibile, facendo scendere l’età media dei mezzi di trasporto pubblico locale da tredici a soli sette anni.

L’intento condiviso tra il Comune e Autolinee Toscane è quello di offrire un servizio TPL efficace al fine di convincere i cittadini a lasciare l’auto privata in garage. Le prospettive future includono ora la creazione di corsie riservate che permettano ai bus di muoversi velocemente e senza intoppi attraverso le principali arterie cittadine.

