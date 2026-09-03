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Nel territorio savonese, la routine di chi si sposta ogni giorno sta cambiando. Dal 1° settembre 2026, infatti, la mobilità locale ha voltato ufficialmente pagina con l’eliminazione dei vecchi titoli di viaggio cartacei, sostituiti integralmente da soluzioni digitali e contactless.

Per chiunque conservi ancora i vecchi biglietti fisici nel portafoglio, il termine ultimo per utilizzarli è scaduto lo scorso 31 agosto. Chi si ritrova con una scorta consistente di biglietti inutilizzati non deve però temere di perderne il valore, poiché l’azienda ha predisposto un servizio di assistenza individuale presso i propri sportelli per valutare ogni singola situazione.

Questa novità fa parte del più ampio piano della BER (Bigliettazione Elettronica Regionale), che ha reso i titoli di viaggio ricaricabili su supporti elettronici. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La flotta si rinnova: arrivano i supporti elettronici

Nel frattempo, la trasformazione della flotta è già entrata nella sua fase conclusiva. I tecnici stanno completando la rimozione graduale dei vecchi dispositivi di convalida da tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, un intervento che terminerà entro la prima settimana di settembre. Da quel momento, lo spazio a bordo sarà riservato in maniera esclusiva ai nuovi lettori elettronici.

Questa evoluzione fa parte di un più ampio piano strutturato per modernizzare il trasporto passeggeri regionali attraverso supporti ricaricabili e tessere dedicati. Per i viaggi occasionali o impersonali è infatti ora disponibile la carta denominata Liguria Go Flex, dotato di un microchip integrato che consente la convalida elettronica, mentre per gli abbonati il punto di riferimento diventa la tessera nominativa Liguria Go Pass, che presenta un’unica modalità di validazione in tutta la regione.

Canali fisici e digitali per una reperibilità diffusa

La transizione verso il digitale non complica, però, le abitudini di acquisto, che rimangono variegate e accessibili. I nuovi supporti fisici si possono reperire presso gli uffici commerciali dell’azienda (TPL Linea) a Savona, Cisano sul Neva, Carcare e Andora oppure rivolgendosi alla rete di punti vendita autorizzati distribuiti in tutta la provincia.

Chi preferisce gestire tutto dal proprio smartphone può invece affidarsi all’applicazione Mooney Go per acquistare i titoli di viaggio in pochi istanti.

Le soluzioni flessibili per l’acquisto a bordo

Anche per i passeggeri dell’ultimo minuto o per chi sale a bordo senza un titolo preventivo, le alternative non mancano e si adattano alle diverse esigenze di viaggio.

Avvicinando semplicemente una carta di credito contactless, un telefono o uno smartwatch abilitato alle nuove validatrice si può ottenere all’istante un biglietto giornaliero al costo di 5,00 euro.

In alternativa, è ancora possibile rivolgersi direttamente al conducente per comprare un titolo di viaggio valido per 60 minuti sull’intera rete provinciale al costo di 3,00 euro, oppure un pass giornaliero al prezzo di 6,00 euro, garantendo così la massima flessibilità a chiunque decida di utilizzare i trasporti pubblici.

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